In het afgelopen racejaar maakte Bent Viscaal de overstap van de opstapklassen onder de Formule 1 naar de langeafstandsracerij. Het talent uit Albergen beproefde zijn geluk in de ELMS en deed dat met verve. Zo reed hij zichzelf met enkele inhaalraces - onder meer in Imola en Monza - in de kijker. Het leverde hem op persoonlijk vlak de titel 'rookie of the year' op en een uitnodiging van Prema voor een LMP2-test in Bahrein. Daar tekende de Tukker voor de snelste rondetijd.

Het is genoeg gebleken voor een volwaardig WEC-zitje bij Prema in 2023. Viscaal stapt in de nummer 9-bolide van het bekende Italiaanse team. Hij deelt het stuur van de LMP2 samen met Juan Manuel Correa en Viscaals oude teamgenoot Filip Ugran uit Roemenië. Doordat eerstgenoemde met Van Amersfoort Racing ook een volledig seizoen in de Formule 2 afwerkt, zal hij enkele WEC-races moeten missen. Voor die wedstrijden wordt Correa vervangen door de Italiaanse Andrea Caldarelli.

Voor Viscaal betekent deze stap promotie naar het hoogste enduranceniveau en ook meteen met een team dat haar sporen heeft verdiend. "Ik voel me vereerd dat ik komend jaar voor Prema Racing in het WEC mag rijden", laat Viscaal in een eerste reactie weten. "Als jong ventje keek ik altijd naar de 24 uur van Le Mans, een race die natuurlijk onderdeel uitmaakt van het WEC-kampioenschap. Vorig jaar kreeg ik de kans om aan die wedstrijd deel te nemen, dit jaar mag ik het complete jaar in het wereldkampioenschap afwerken. Dit is natuurlijk het hoogst haalbare voor een endurancecoureur."

Daarnaast heet Viscaal goede hoop dat hij met zijn nieuwe werkgever snel competitief kan zijn. "Prema is buiten de Formule 1 één van de bekendste en meest succesvolle teams uit de racewereld. Ik heb vaak tegen coureurs gestreden die voor Prema reden en vrijwel altijd wonnen die coureurs het kampioenschap. Het aloude Engelse gezegde dat wie de tegenstander niet kan verslaan zich bij diegene moet voegen, is voor mij nu dus wel van toepassing”, grapt de man met onder meer een Formule 3-zege op zijn erelijst. "Mijn teamgenoten Juan Manuel en Filip zijn mannen die ik inmiddels al een poosje ken. Juan Manuel is een vechter en heeft inmiddels zijn sporen in de endurancewereld al verdiend, hij won vorig jaar in de ELMS. Filip komt net kijken, maar heeft in twee ELMS-races ontzettend veel indruk gemaakt. Ik ben blij dat ik de wagen met Juan Manuel en Filip mag delen."

De tweede auto van Prema wordt onder meer bestuurd door voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat. De Rus deelt de #63-inschrijving van het team met Mirko Bortolotti, die onder meer furore heeft gemaakt als Lamborghini-fabriekscoureur, en de Franse Doriane Pin.

Het aankomende WEC-seizoen begint in het weekend van 17 maart met de 1000 mijl van Sebring. De 24 uur van Le Mans staat voor het weekend van 10 en 11 juni op het programma.