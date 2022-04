Viscaal maakt WEC-debuut tijdens 6 uur van Spa-Francorchamps

Eind maart maakte Bent Viscaal bekend in 2022 in de European Le Mans Series te gaan rijden en dus over te stappen naar de enduranceracerij. De afgelopen jaren vertoonde de Nederlander zijn kunsten in de Formule 2, maar in 2022 was daar geen plek meer voor Viscaal. Zijn overstap naar de ELMS bleek bij zijn eerste poging meteen succesvol. Samen met teamgenote Sophia Flörsch mocht hij de gang naar het ereschavot maken voor Algarve Pro Racing.

En het bereiken van het podium mag Viscaal ook gaan proberen in de LMP2-klasse tijdens de zes uur van Spa-Francorchamps. Zijn naam verscheen woensdag namelijk op de deelnemerslijst voor die race. Viscaal is door het Slowaakse team van ARC Bratislava aangetrokken en deelt de #44 Oreca 07-bolide met de Nederlander Tijmen van der Helm en teambaas Miro Konopka. De twee Nederlanders mogen het onder meer gaan opnemen tegen Robin Frijns. De Limburger komt in actie voor het team van WRT. De Formule E-coureur is teamgenoot van Sean Galeal en René Rast.

Afgelopen jaren schreven Sebastien Buemi, Brendon Hartley en Kazuki Nakajima namens Toyota de eindzege op hun naam. De LMP2-klasse werd in de editie van 2021 gewonnen door Philip Hanson, Fabio Scherer en Filipe Albuquerque in de Oreca 07 met startnummer 22.

Bekijk hier de voorlopige deelnemerslijst voor de WEC-wedstrijd in Spa.