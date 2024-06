De belangrijkste wijzigingen van het WEC voor 2025 op een rij

De voornaamste verandering is dat het per 2025 verplicht is voor fabrikanten om met minstens twee auto's deel te nemen aan de Hypercar-klasse. In maart wist Motorsport.com al te melden dat het WEC met dit idee speelde en nu is daar officieel een stempel op gedrukt. Het betekent dat fabrikanten als Cadillac, Isotta Fraschini en Lamborghini moeten uitbreiden in 2025. Ook nieuwkomer Aston Martin moet in zijn eerste jaar direct twee exemplaren van de Valkyrie inzetten, al heeft Heart of Racing – dat het project overziet – al aangegeven dat het bereid is om direct met twee auto's aan de slag te gaan.

Samenhangend met die aankondiging is ook officieel bekendgemaakt dat de grid in 2025 uitgebreid wordt. De huidige WEC-grid telt nu maximaal 37 deelnemers, maar de organisatie zat al te azen op een uitbreiding. Vanaf 2025 zal het veld maximaal 40 deelnemers tellen. Met de komst van Aston Martin en de verplichting om per Hypercar-fabrikant twee auto's in te zetten, is het nog maar de vraag hoe die grid er precies uit komt te zien. Ook is nog niet bekend of er gekozen wordt voor een eerlijke verdeling van de Hypercars en LMGT3's, of dat de Hypercars voorkeur genieten.

Bij de persconferentie is ook aangekondigd dat de homologatieperiode van de Hypercars verlengd is. Deze periode loopt nu door tot en met 2029, wat dus ook betekent dat deze klasse in zijn huidige vorm de komende jaren schittert in het WEC. Voor de LMP2-klasse, waar dus enkel op Le Mans nog plek voor is, wordt deze periode verlengd tot en met 2027. Daarna moet er een nieuwe versie komen met een vernieuwde motor en een stuk minder gewicht.

Ook is bij de jaarlijkse persconferentie de nieuwe kalender gepresenteerd. Deze kent weinig tot eigenlijk geen verrassingen, want het is qua races een exacte kopie van 2024. Enkel wat data zijn gewijzigd. Zo is de seizoensopening in Qatar vervroegd door de Ramadan, terwijl de 24 uur van Le Mans op 14 en 15 juni plaatsvindt. Dat houdt in dat de langeafstandsklassieker clasht met de Formule 1 Grand Prix van Canada en de IndyCar-race op World Wide Technology Raceway, waardoor het voor coureurs als Scott Dixon en Alex Palou een afweging tussen de twee zal worden.

WEC-Kalender 2025

DATUM RACE 21-22 februari Proloog 28 februari 1812 km van Qatar 20 april 6 uur van Imola 10 mei 6 uur van Spa 14-15 juni 24 uur van Le Mans 13 juli 6 uur van São Paulo (Interlagos) 7 september Lone Star Le Mans (Austin) 29 september 6 uur van Fuji 8 november 8 uur van Bahrein

Op de achtergrond is het WEC ook druk bezig met waterstofauto's. Er wordt momenteel nog steeds gewerkt aan het reglement voor de nieuwe klasse en eind dit jaar zou het eerste voorstel op tafel moeten liggen. Naar verwachting zullen de waterstofauto's in 2029 hun debuut op Le Mans maken.