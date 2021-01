Visser stapt met Richard Mille Racing over naar FIA WEC in 2021

Vorig jaar maakten Visser, Floersch en Calderon met Richard Mille Racing hun entree in de endurance-racerij. Dat deden ze in de LMP2-klasse van de European Le Mans Series. Visser reed in 2020 in vier van de vijf ELMS-races en in de 24 uur van Le Mans als vervanger van Katherine Legge, die haar been brak bij een crash tijdens een test op Paul Ricard. Komend seizoen is de Nederlandse volwaardig onderdeel geworden van Richard Mille Racing, dat dus de overstap maakt naar het WEC. Daarbij krijgt ze wederom gezelschap van Floersch en Calderon.

Richard Mille Racing racet in 2021 wederom met een Oreca 07, waarvoor het team technische ondersteuning krijgt van het gerenommeerde Signatech. De drie dames gaan in alle waarschijnlijkheid allemaal een dubbel programma afwerken. Visser was al bevestigd als een van de deelneemsters aan het tweede seizoen van de W Series, terwijl Drago Corse onlangs aankondigde dat Calderon in 2021 wederom in de Super Formula racet. Ook Floersch heeft naar verluidt oren naar een dubbel programma, waarbij een nieuw seizoen in de FIA Formule 3 het waarschijnlijkst is.

Signatech-directeur Philippe Sinault is blij dat het avontuur van Richard Mille Racing verdergaat in het WEC. “Het is een enorm motiverend project, want het genereert veel emoties en enthousiasme en gaat daardoor verder dan alleen de sportieve dimensie. We zetten een stap vooruit door in het WEC te gaan racen, maar door de kwaliteiten en de leercurve van onze rijders zijn we vol vertrouwen. Ze zullen een aantal nieuwe dingen moeten uitvinden, waaronder het nieuwe pakket en het opereren met een andere balans dan vorig jaar, maar we zitten vol ambitie. We hebben allemaal gezien dat binnen het team een geweldige dynamiek ontstaat en dat motiveert ons nog meer om voor de best mogelijke resultaten te gaan.”

Richard Mille Racing is een van de nieuwe toetreders in de LMP2-categorie van het WEC. Een van de andere toetreders is Realteam, terwijl ook het Belgische WRT interesse heeft in deelname. JOTA Sport breidt uit en zet in 2021 een tweede auto in, waarmee het verliest van Jackie Chan DC Racing weer wordt opgevangen. Dat team ontving tot en met 2020 technische ondersteuning van JOTA. De volledige inschrijflijst voor het WEC-seizoen 2021 wordt donderdag gepubliceerd.