De FIA en de ACO hebben woensdag hun voornemen bekendgemaakt aan de teams om de Balance of Performance voor de 24 uur van Le Mans, waar dubbele punten voor het WEC op het spel staan, aan te passen. Dat heeft Motorsport.com vernomen. Dat is slechts vier dagen voor de Le Mans-testdag op zondag. De wijzigingen werden door de FIA en de ACO gepresenteerd als een voldongen feit en er werd geen poging gedaan om de unanieme instemming te verkrijgen die in theorie nodig was om herzieningen door te voeren buiten de voorschriften van het nieuwe Hypercar-systeem dat voor 2023 werd ingevoerd.

Het is een bijzonder besluit, aangezien het de bedoeling was om de eerste vier races dezelfde BoP te hanteren. Alleen een wijziging in de balans tussen LMH- en LMDh-machines, de zogenaamde platform-BoP, was in die periode toegestaan. Ook de 24 uur van Le Mans zou dus onder die BoP vallen, maar de FIA en de ACO hebben als ultieme arbiters van de serie via een orgaan dat bekend staat als het WEC-comité, gebruikgemaakt van hun recht om eenzijdig wijzigingen aan te brengen aan de BoP. Donderdagochtend werd dit stilzwijgend erkend in een gezamenlijke verklaring van de FIA en de ACO, waarin de nieuwe BoP-tabel voor Le Mans op 10 en 11 juni werd omschreven als een 'correctie'.

Zij leggen uit dat deze ingreep in de BoP vereist was omdat de verschillen tussen de prestaties van auto's die volgens het Le Mans Hypercar-reglement zijn gebouwd 'groter waren dan aanvankelijk verwacht'. Alle zeven deelnemende merken in de Hypercarklasse hebben het nieuwe systeem ondertekend, dat is bedacht om te voorkomen dat fabrikanten hun werkelijke prestaties verbergen of gaan 'sandbaggen' om een gunstige BoP te krijgen.

Naar verluidt hebben ACO-voorzitter Pierre Fillon en Richard Mille, de baas van de Endurance Commissie van de FIA, de beslissing gestuurd om in de aanloop naar het honderdste jubileum van de 24 uur van Le Mans wijzigingen aan te brengen die buiten het toepassingsgebied van de laatste BoP-richtlijnen vallen.

Voor Toyota komt deze nieuwe BoP als een zeer bittere pil. Het minimumgewicht van de GR010 Hybrid LMH, die de eerste drie races van het seizoen won, is met maar liefst 36 kilogram verhoogd. Ook Ferrari is zwaar getroffen door de nieuwe BoP: het minimumgewicht van de 499P LMH is met 24 kilogram verhoogd. Cadillac krijgt voor de V-Series.R 11 kilogram extra ballast mee, Porsche's 963 LMDh's krijgen er 3 kilogram bij. Voor Peugeot, Glickenhaus en Vanwall verandert er niets met de nieuwe BoP.

Tot nu toe heeft alleen Toyota-coureur, tevens teambaas, Kamui Kobayashi op deze aanpassing aan de BoP gereageerd. De Japanner schrijft op sociale media: "De toevoeging van 36 kilogram betekent een tijdverlies van 1,2 seconde per ronde. Het is echt een heel pijnlijke wijziging. Maar we hebben geen andere keuze dan te winnen: dat is het enige bewijs dat we een goede auto gebouwd hebben. Aan alle ingenieurs: het spijt me voor het gebrek aan vermogen. Maar ook al is dit een lastige situatie, laten we een goede auto bouwen en winnen!"

De FIA/ACO liet in een verklaring weten: "De eerste paar races van het FIA WEC-seizoen 2023 hebben aangetoond dat de verschillen tussen de verschillende LMH-spec-auto's die in de Hypercar-klasse strijden groter zijn dan aanvankelijk verwacht. Gezien deze factoren, en na een grondige analyse van de beschikbare gegevens, heeft het WEC-comité besloten dat het doel om een gelijk speelveld te garanderen binnen de Hypercar-klasse het best wordt bereikt door een correctie door te voeren tussen, maar ook binnen, de LMH- en de LMDh-platforms."