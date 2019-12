Austin vervangt Interlagos op kalender FIA WEC

De Braziliaanse ronde van het wereldkampioenschap endurance kwam op de helling te staan door financiële problemen bij de promotor van het evenement in Sao Paulo. Het kampioenschap bevestigde maandag dat een terugkeer naar Interlagos, waar het WEC al eerder te gast was, er niet van zal komen. In de plaats keert een ander circuit terug op de kalender: het Circuit of the Americas in Austin.

Austin wordt de vijfde race op de kalender van het seizoen 2019-2020 op 23 februari, twee weken later dan de geplande race op Interlagos om een clash met de NFL Superbowl te vermijden. Een maand later keert het WEC terug naar Amerika voor de 1000 Mijl van Sebring, alvorens in april naar Spa-Francorchamps te trekken.

"We willen [COTA-baas] Bobby Epstein en het Circuit of The Americas bedanken om ons op korte termijn te ontvangen. Het is een uitstekend circuit en onze fans, deelnemers en media kunnen nu rekenen op twee uitstekende races in Noord-Amerika op twee maanden tijd", stelde WEC CEO Gerard Neveu. "Het is natuurlijk heel jammer dat we ons in deze situatie bevinden. We vinden het dan ook heel jammer voor de stad Sao Paulo en de vele duizenden Braziliaanse autosportfans. Onze grootste bekommernis was om onze deelnemers en partners en we hebben hard gewerkt om een oplossing te vinden die zo weinig mogelijk hinder oplevert."