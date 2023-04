COTA was in 2020 nog het toneel van een WEC-race, maar vervolgens kreeg het in Florida gelegen Sebring de voorkeur. Daar werd in 2019 voor het eerst gereden, maar vanwege de coronapandemie werd het circuit in 2020 en 2021 overgeslagen. In 2022 keerde Sebring weer terug op de kalender en afgelopen maand werd de 1000 Mijl van Sebring opnieuw verreden. Het heeft er echte alle schijn van dat Austin de favoriet is voor het Noord-Amerikaanse plekje op de WEC-kalender.

Een andere oude bekende lijkt bovendien terug te keren: Interlagos. Het circuit in Sao Paulo was van 2012 tot en met 2014 gastheer van het WEC, dat volgend jaar weer overgaat naar een kalender van acht races. Interlagos zou dan de vervanger zijn van Portimao.

WEC-baas Frederic Lequien wilde de toevoeging van nieuwe of terugkerende races niet bevestigen. De officiële kalender voor 2024 zou voor de start van de 24 uur van Le Mans, op 10 en 11 juni, bekendgemaakt moeten worden. "We onderhandelen en bespreken momenteel met enkele landen en verschillende circuits over de hele wereld", zegt Lequien. Hij doet de verhalen over de terugkeer van COTA en Interlagos af als 'slechts geruchten'.

Wat hij wel kon bevestigen, is dat Qatar in 2024 de seizoenopener zal zijn en begin maart zal plaatsvinden. Daarmee lijkt het zo goed als uitgesloten dat het WEC naar Sebring gaat, aangezien het IMSA-kampioenschap daar normaliter de 12 uur van Sebring rijdt. Deze race vindt traditioneel gezien halverwege maart plaats. Het WEC had in samenwerking met IMSA het een contract voor een zogenaamd 'SuperSebring'-weekend, maar dat contract liep af na de editie van dit jaar.

Net als de Formule 1 ligt het WEC niet verlegen om aanbiedingen van circuits, laat Lequien weten. "Als ik tegen iedereen ja zou zeggen, zouden we 12 tot 14 races hebben." Welke data Austin en Interlagos op de kalender zouden krijgen, is nog onduidelijk, al zou de race in Texas in de zomer moeten plaatsvinden, als begin van het seizoen buiten Europa.

Een van de circuits waar het WEC ook mee heeft gesproken, is Silverstone. Dat circuit stond van 2012 tot en met 2019 op de kalender en was een van de populairste races. Het Britse circuit zou op een datum in mei mikken voor een terugkeer op de kalender. Maar, zo maakt Lequien ook meteen duidelijk, het is niet de bedoeling dat de kalender verder uitgebreid wordt. Dat zou dan om acht of negen races gaan, al gaf hij eerder aan dat tien echt het maximum is. Door de coronapandemie telde de kalender in 2021 een schamele zes races. Dit jaar werd het uitgebreid naar zeven, als een soort tussenjaar, om in 2024 terug te keren naar acht races.