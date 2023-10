Aston Martin sluit F1-coureurs uit van deelname aan LMH-project

In plaats daarvan willen de twee partijen, die voor het seizoen 2025 gaan samenwerken aan dit Hypercar-project, coureurs uit de huidige line-up van Heart of Racing – dat actief is in de GTD-klasse van het Amerikaanse IMSA-kampioenschap en de GTE Am-klasse in het World Endurance Championship – vastleggen, evenals coureurs van Aston Martin Racing. Onder die noemer vallen ook F1-coureurs Fernando Alonso en Lance Stroll, maar als het aan Aston Martins hoofd van endurance motorsport ligt, rijden zij in 2025 niet mee in de 24 uur van Le Mans. "Zij hebben een dagtaak", zegt Adam Carter, gevraagd of zij mogelijk tweevoudig Le Mans-winnaar Alonso zouden inzetten. "We hebben binnen het AMR-kamp een goed team, evenals in de groep binnen het GT-programma. Ze worden ingezet voor de eerste tests en als ze de juiste kwalificaties hebben, krijgen ze de kans om zichzelf te bewijzen."

Heart of Racing-teambaas Ian James benadrukt dat standpunt en wijst naar Ferrari en Porsche. Zij hebben coureurs uit het GT-programma met succes naar de Hypercars gepromoveerd. "We hebben gezien bij het programma van Ferrari en Porsche dat zij echt hun GT-coureurs omarmd hebben en dat is voor hen erg succesvol geweest", zegt James tegen Motorsport.com. "In eerste instantie zullen we onze line-up kiezen uit de huidige rijders van Heart of Racing en AMR en daarna zullen we die aanvullen als dat nodig is."

Waar Carter de deur dicht lijkt te gooien voor de F1-coureurs van Aston Martin, laat James de deur juist op een kier staan. "Geen deur is gesloten", geeft de teambaas aan. "Maar vanuit het oogpunt van Heart of Racing is er geen ambitie om een grote naam te hebben. Ik denk niet dat het cruciaal is voor het succes van het programma." AMR beschikt met tweevoudig WEC GTE Pro-kampioenen Nicki Thiim en Marco Sorensen al over sterke coureurs. Sorensen maakt deel uit van de GTD-line-up van Heart of Racing in IMSA terwijl Thiim in 2020 eenmalig voor het team reed in de 24 uur van Daytona.

Beide coureurs hebben afgelopen seizoenen ervaring opgedaan in de LMP2-prototype. Thiim nam in 2021 deel aan de Asian Le Mans Series, Sorensen nam datzelfde jaar deel aan de 24 uur van Le Mans. Ross Gunn maakt fulltime deel uit van het GTD Pro-team van Heart of Racing. Daarnaast beschikt Aston Martin over Jonny Adam, Charlie Eastwood en Valentin Haase-Clot. Ten slotte zou Aston Martin dan nog naar Heart of Racing-coureur Alex Riberas kijken. Het testprogramma van de Valkyrie Hypercar zal zich waarschijnlijk in eerste instantie richten op het maken van meters in een variant van de AMR Pro track-day Valkyrie, waarop de LMH gebaseerd zal zijn.