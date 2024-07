Aston Martin deelt eerste foto's Valkyrie AMR-LMH

Voor het eerst sinds 2011 zal er volgend jaar een Aston Martin meedoen in de topklasse van de 24 uur van Le Mans en het World Endurance Championship. De AMR-LMH is afgelopen week al op twee Britse circuits gespot: Silverstone en Donington Park. Het gaat volgens Heart of Racing, het team dat het fabrieksprogramma van het Britse merk runt, om een 'shakedown en eerste evaluatietests' van de Le Mans Hypercar, die in 2025 in het WEC en IMSA moet schitteren. Voor die tests mocht oudgediende Darren Turner achter het stuur kruipen, evenals Mario Farnbacher en Harry Tincknell.

Van de tests waren al beelden gelekt, maar nu heeft Aston Martin officiële foto's gedeeld van de test op Donington Park. Deze tests volgden na een eerste systeemcheck voor de auto, die toen nog zonder het volledige bodywork reed. Bij die twee tests heeft de LMH ruim 480 kilometer afgewerkt. Het is het begin van een intensiever ontwikkelingsprogramma in Europa. In de zomer zal er meer getest worden met één chassis, later in het jaar zal er in Noord-Amerika ook getest worden ter voorbereiding op het IMSA-kampioenschap.

De eerste indruk van de tests is positief, zo laat Adam Carter, hoofd van endurance motorsport bij Aston Martin, weten. "Hoewel we nog heel vroeg in de testfase zitten, zijn we op basis van wat we tot nu toe hebben gezien tevreden dat de AMR-LMH voldoet aan de criteria die we ervoor hebben gesteld." HoR-teambaas Ian James spreekt van een 'ontzettend trots moment voor het programma'. "Het project is al een paar jaar in de maak, dus om het nu op het circuit te krijgen en de auto in levenden lijve te zien rondrijden, is een gedenkwaardig moment voor Heart of Racing. We weten dat we het tegen de besten opnemen, dus we willen Aston Martin op hetzelfde niveau vertegenwoordigen. Ik geloof, op basis van wat we tot nu toe hebben gezien en met het DNA van waar deze auto vandaan komt, dat we de juiste tools hebben om dit tot een succes te maken."

Foto door: Aston Martin

Wanneer debuteert de AMR-LMH?

Na deze eerste tests is het nu aftellen geblazen naar het officiële debuut van de Valkyrie AMR-LMH. Het is de bedoeling dat deze Aston Martin begin 2025 in actie komt, zoals het merk afgelopen week meedeelde. Daarbij noemde men echter niet expliciet de 24 uur van Daytona van januari, de gebruikelijke seizoensopener van het IMSA-kampioenschap. Door die voorzichtige bewoording, 'competitief debuut begin 2025', zou het dus zomaar kunnen zijn dat het debuut pas samenvalt met de seizoensopener van WEC in Qatar, eind februari.

Aston Martin liet eerder weten dat het van plan was om de homologatie van de Hypercar in de herfst van dit jaar af te ronden, zodat deze in Daytona in actie kan komen. Motorsport.com heeft Aston Martin om toelichting gevraagd. HoR zal met twee exemplaren van de Valkyrie AMR-LMH deelnemen aan het WEC, aangezien de regels voor 2025 dat ook verplicht stellen. In IMSA zal er één exemplaar op het startveld staan.