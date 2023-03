De nieuwe LMDh van Ferrari debuteert dit weekend in het World Endurance Championship en men dacht in eerste instantie in de achtervolging te moeten op Toyota, de gevestigde deelnemer in de klasse. In de kwalificatie op de Sebring International Raceway zorgde Antonio Fuoco echter voor een stunt door Brendon Hartley in de #8 Toyota te verslaan. Dit ondanks dat hij verblind werd bij het induiken van de lastige laatste bocht. “Als ik eerlijk ben stuurde ik op de gok in, ik had wel het gevoel dat het een goede ronde was”, zegt Fuoco. “De zon scheen mij fel in de ogen en de bocht was lastig te zien, maar ik had mijn referentie van de trainingen. Het ging bijna mis op de hobbels, maar uiteindelijk werden we beloond.”

Met zijn polerondje dook Fuoco bijna drie tienden onder de tijd die Hartley op dat moment had staan. In de counter bleef de Kiwi vervolgens steken op twee tienden van de Italiaan. De gereden tijd door Fuoco was 1,7 seconde sneller dan wat de 499P tot dan toe gereden had toen er eerder op de dag een kwalificatiesim gedaan werd in de derde training. Volgens Fuoco speelden de omstandigheden in de kaart tijdens de kwalificatie. “De temperatuur daalde best hard, de condities van de baan werden daardoor een stuk beter. We hebben in de ochtend een kwalificatiesim gedaan, maar het was lastig om een vrije ronde te vinden. In de kwalificatie konden we onze potentie eindelijk tonen en hebben we alles aan elkaar geknoopt. Dat was genoeg.”

Trots overheerst na het behalen van pole voor de seizoensouverture in Florida. “Ik ben ook wel verrast, we hebben iets heel moois bereikt en daar moeten we trots op zijn”, zegt hij. “We hebben deze auto in juli voor het eerst op de baan gezet, wat we sindsdien gedaan hebben is best indrukwekkend.”

De 1000 mijl van Sebring begint vrijdagmiddag om 17.00 uur Nederlandse tijd.