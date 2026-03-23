De ambities van Alpine in laatste seizoen met A424 Hypercar in WEC

Het einde van Alpine's Hypercar-programma, nog geen drie jaar na de entree in het World Endurance Championship, kwam als een verrassing. Toch zijn het team en teambaas Philippe Sinault vastbesloten om het maximale uit dit laatste seizoen in het WEC te halen, mede dankzij een verder doorontwikkelde auto ten opzichte van vorig jaar: de 2026-versie van de A424.

Door lichte aanpassingen in het reglement dit seizoen, met name rond de achtervleugels, heeft Alpine ervoor gekozen om afscheid te nemen van de eerdere filosofie van de auto, die gericht was op weinig downforce.

"Het klopt dat we de grootste stappen hebben gezet op aerodynamisch vlak", zegt Philippe Sinault in een exclusief interview met Motorsport.com. "Daarom hebben we een 'joker' uit het reglement gebruikt. We mogen er meerdere inzetten gedurende de levensduur van de auto, dus hebben we er één gebruikt en de auto opnieuw moeten homologeren."

"We hadden een auto met weinig downforce, ontworpen met focus op topsnelheid, vooral voor Le Mans. Maar door de lichte reglementswijzigingen en onze ervaringen met de auto in de eerste twee jaar, realiseerden we ons dat we downforce tekortkwamen."

"Daarom hebben we gewerkt aan het verhogen van de downforce, waardoor de auto sneller door de bochten kan en we bovendien meer uit de banden kunnen halen."

De 2026-versie van de A424 is licht aangepast. Foto door: Alpine

Michelin introduceert dit seizoen inderdaad een nieuwe reeks banden, met nieuwe compounds die onder meer zijn ontwikkeld om de opwarmfase na een pitstop te verbeteren. Dat is juist een gebied waarop de Franse Hypercar, met zijn lage downforce, het moeilijk had – vooral bij lagere temperaturen, zoals 's nachts tijdens Le Mans.

"Laat me daar een voorbeeld van geven: midden in de nacht, wanneer het koel of zelfs erg koud is op Le Mans en het asfalt weinig temperatuur heeft, is hoe snel de banden opwarmen een cruciale factor", legt Sinault uit. "Op dat vlak kwamen wij iets tekort, en die extra aerodynamische druk zal ons helpen om de banden sneller op temperatuur te krijgen en ze dus beter te benutten."

"Visueel is het misschien een beetje teleurstellend, omdat het lijkt alsof de auto niet veel is veranderd, maar het zit allemaal in de details – vooral in onderdelen die niet direct zichtbaar zijn, zoals de onderzijde van de auto, de interne luchtstromen en kleine aanpassingen die ons helpen dit doel te bereiken."

Consistentie als codewoord

Alpine wil dit jaar vooral consistent presteren. Foto door: Alpine

Gewapend met deze nieuwste ontwikkelingen heeft Alpine duidelijke ambities voor zijn laatste seizoen. Na drie podiumplaatsen vorig jaar, waaronder een overwinning in de 6 uur van Fuji, hoopt het Franse team dit prestatieniveau met meer consistentie te kunnen herhalen.

Ondanks die sterke resultaten eindigde Alpine het seizoen 2025 als zesde van de acht fabrikanten in het kampioenschap, wat duidelijk wijst op een gebrek aan consistentie.

"Consistentie [is het belangrijkste verbeterpunt dit seizoen], ja, en consistentie is het resultaat van beter werk", zegt Philippe Sinault. "Soms hadden we vorig jaar races waarin we het moeilijk hadden, omdat er nog gebieden waren waarop we kennis en ervaring tekortkwamen."

"Ik kom nog even terug op de banden. Er zijn vorig jaar inderdaad keuzes gemaakt die misschien niet de meest juiste waren. Het goed begrijpen en leren kennen van de nieuwe banden aan het begin van dit seizoen zal daarom cruciaal zijn; het zal ons helpen consistenter te worden."

"Daarnaast zijn er fouten gemaakt, zowel op de baan als daarbuiten. Niet op mechanisch vlak, want we hebben een zeer goede betrouwbaarheid laten zien, maar als ik het voorbeeld van Austin in de regen neem: we waren niet in staat om de coureurs een auto te geven waarmee ze zelfs onder redelijke omstandigheden op de baan konden blijven."

"Dat hoort allemaal bij het leerproces. Ik denk dat we na twee jaar, zonder pretenties, nu een goed begrip hebben van zowel de auto als van wat we moeten doen om beter te presteren."

Alpine hoopt op zijn minst de top-vijf te bereiken in de 24 uur van Le Mans. Foto door: Marc Fleury

"Als je in dit wereldkampioenschap rijdt, als je naam Alpine is, als je vorig jaar drie keer op het podium hebt gestaan en een race hebt gewonnen, kun je niet zomaar zeggen: 'we zien wel'. Nee, we gaan dit seizoen in met ambitie. Beter doen dan vorig jaar betekent dat we met beide auto's structureel in de top-vijf willen meedoen en, waar mogelijk, willen strijden om podiumplaatsen en overwinningen."

Naast het vaker meestrijden vooraan in het veld wil Alpine ook indruk maken tijdens zijn laatste thuisrace. Een sterk resultaat in de 24 uur van Le Mans is volgens Philippe Sinault het ultieme doel voor dit laatste WEC-seizoen.

"Het ultieme doel zou een top-vijfklassering in Le Mans zijn, of zelfs beter", geeft hij toe. "Daar doen we het uiteindelijk voor. We kunnen er niet omheen – dat moeten we gewoon zeggen. We hebben vorig jaar een race gewonnen, we hebben op het podium gestaan en laten zien dat we kunnen presteren.

"Wat we misten, was consistentie. De sleutel ligt erin om vaker vooraan mee te doen. Eerlijk gezegd hebben we alles in huis om dat te bereiken."

Bemoedigende tests

Alpine heeft deze winter twee tests uitgevoerd met de aangepaste A424. Foto door: Alpine

In aanloop naar de start van het seizoen 2026 – dat nu op 19 april begint met de 6 uur van Imola, na het uitstel van de openingsrace in Qatar vanwege de oorlog in het Midden-Oosten – heeft Alpine al twee pre-season tests afgewerkt, in Portugal en Spanje.

Tijdens deze privétests kon het team veel bemoedigende data verzamelen, die overeenkwamen met de resultaten uit de fabriek: "We hebben de auto in de windtunnel getest; de verkregen cijfers zijn positief en tijdens de eerste twee tests op het circuit, in Portimão en MotorLand Aragón, zagen we een duidelijke correlatie tussen de windtunneldata en wat we op de baan hebben gemeten."

"We hebben een aanzienlijke vooruitgang geboekt die ons in staat stelt onze doelstellingen te halen. Nu moeten we dit nieuwe pakket zo goed mogelijk benutten en begrijpen, maar qua prestaties zitten we al waar we willen zijn."

"De tests hadden meerdere doelen. Eén daarvan was het valideren van deze verbeteringen en het 2026-pakket, en ik kan nu al zeggen dat dat is gelukt en dat het goed overeenkomt met onze simulaties en windtunneldata", voegt Philippe Sinault toe.

"Het tweede doel van deze tests was om kennis te maken met de nieuwe banden voor 2026, want naast de verbeteringen aan de auto is er een cruciaal element dit seizoen: de introductie van de nieuwe banden."

Alpine neemt na dit seizoen afscheid van het WEC. Foto door: Alpine

"Michelin heeft nieuwe banden ontwikkeld met drie compounds – soft, medium en hard – maar met verschillende werkvensters en gebruiksprofielen. Daardoor moeten we veel opnieuw ontdekken. We beginnen niet helemaal vanaf nul, maar het scheelt niet veel."

"We hebben het volledige spectrum onder verschillende omstandigheden getest en dat verliep goed. Ik kan niet zeggen dat we alle eigenschappen van deze nieuwe bandengeneratie al volledig onder de knie hebben, maar we hebben goed gewerkt, beginnen bepaalde zaken te begrijpen en zitten nu in de analysefase."

Naast het leren kennen van de nieuwe Michelin-banden waren deze tests ook bedoeld om beide rijdersbezettingen – met daarin twee nieuwkomers, António Félix da Costa en Victor Martins – zoveel mogelijk rijtijd te geven. Voor Martins, dit jaar debutant in het WEC, was het bovendien een kans om kennis te maken met de specifieke uitdagingen van een Hypercar, zoals rijden in het donker.

"Het derde voordeel van deze tests was dat al onze coureurs konden rijden in de vaste line-ups", vervolgt de teambaas. "Dat lijkt vanzelfsprekend, maar het is een belangrijk doel: controleren of de zitposities kloppen, of de drie coureurs per auto goed op elkaar zijn afgestemd en dat iedereen de auto in verschillende omstandigheden ervaart – vooral Victor, en dan met name 's nachts, want hij had nog niet eerder in het donker gereden. Dat is een vrij nieuwe ervaring voor hem."

Met bijdragen van Léna Buffa