Alpine verklaart vertrek uit Hypercar-klasse en wat dat betekent voor WEC

Nog voor de start van het WEC-seizoen 2026 maakte Alpine bekend dat het na dit jaar stopt met het Hypercar-project. Met de A424 is sinds 2024 de nodige vooruitgang geboekt en dat heeft vorig jaar zelfs geleid tot de zege op Fuji, maar de Franse renstal weet nu ook dat het nog maar acht races afwerkt voordat het de deur achter zich sluit.

Philippe Sinault is als teambaas een van de architecten van het Hypercar-project. Hij weet nu ook dat hem een lastige taak staat te wachten om het personeel gemotiveerd te houden terwijl bekend is dat zij na dit jaar iets anders moeten doen. Motorsport.com spreekt de teambaas om te begrijpen hoe het team op de baan zal reageren op het nieuws.

Hoe reageerde u op het nieuws dat Renault het Hypercar-programma beëindigt, en hoe bent u daar intern met uw team mee omgegaan?

"Het is uiteraard moeilijk en complex nieuws. Maar heel snel – omdat je in topsport daar enigszins voor geconditioneerd bent – hebben we ons volledig gericht op het komende seizoen. Dat deden we eigenlijk al vóór de aankondiging."

"Alles wat we hebben gezegd over onze vastberadenheid om dit jaar te presteren en om voort te bouwen op de prestaties en vooruitgang die we eind 2025 hebben laten zien, krijgt nu nog meer betekenis en wordt een absolute prioriteit."

"Wat hebben we dus gedaan? We kwamen allemaal samen in de werkplaats bij de koffiemachine en deelden dat moment. Ik bracht het moeilijke nieuws, maar de reactie van het team was fantastisch. Zonder te veel te onthullen: het team applaudisseerde, simpelweg om hun vastberadenheid te tonen en hun wil om samen te presteren. We schrijven onze toekomst samen, nog meer dan voorheen – individueel, persoonlijk en collectief."

"Het uitgangspunt is simpel: het programma eindigt eind 2026. Het heeft geen zin om te proberen alle redenen te begrijpen, want dat kost alleen maar tijd en energie. We moeten ons richten op ons doel, dat al duidelijk was maar nu nog duidelijker is, en dat we samen moeten realiseren."

Brengt zo'n situatie mensen op menselijk vlak dichter bij elkaar?

"Ik denk dat het ons juist nog dichter bij elkaar zal brengen en een nieuwe dynamiek zal creëren. Ik zeg niet dat het uiteindelijk goed nieuws is – dat is het natuurlijk niet – maar het zorgt wel voor een ongelooflijke motivatie binnen het team, nog sterker dan voorheen."

Alpine vertrekt al na drie seizoenen uit de topklasse van het WEC. Foto door: Alpine

Kan de auto na dit jaar eventueel verdergaan onder een private inschrijving of bij een klantenteam?

"Dat antwoord ligt eerlijk gezegd niet bij mij. De auto is gehomologeerd en toegestaan tot minstens 2029. Dus ja, technisch gezien zou de auto kunnen blijven rijden en mogelijk in het World Endurance Championship en bij de 24 uur van Le Mans kunnen blijven deelnemen. Maar ik ben niet de enige die daarover beslist. Er zijn veel parameters en betrokkenen die samen moeten komen om te bepalen wat er daarna gebeurt."

"Vandaag moet ik als bedrijfsleider en teambaas natuurlijk wel aan de toekomst denken, maar mijn nabije toekomst is vooral gericht op de volgende races en op Le Mans. Over drie maanden zijn we in Le Mans en het is essentieel dat we klaar zijn en volledig gemobiliseerd."

Hoe begint het team in die context aan het seizoen? Zijn ze ondanks alles gemotiveerd en gefocust?

"Ja, en het is niet alleen zo dat ik hen motiveer – zij motiveren mij ook. Mijn relatie met de teamleden is voor mij enorm belangrijk, omdat zij mij ook uitdagen. Het nieuws is nu bekend. Ik zou niet zeggen dat het volledig verwerkt is, maar het is er. Daarom richten we ons volledig op wat we moeten doen."

"De fout die we moeten vermijden is overdrijven of overdreven reageren. Als ik één boodschap heb voor iedereen, dan is het dat ik zeker ben van hun kwaliteiten en hun talent. Daarom zeg ik: 'Overdrijf het niet.' Laten we op dezelfde koers blijven die we aan het begin van het seizoen hebben ingezet, nog vóór de aankondiging. We hebben alles in huis om het goed te doen. Laten we het maximale halen uit wat we hebben opgebouwd om dit jaar en in Le Mans te presteren."

Toch leek het bij de presentatie alsof er ook een gevoel was van: we zullen laten zien wat we waard zijn.

"Ja, dat klopt. Je voelde dat waarschijnlijk omdat we dat misschien ook een beetje hebben laten zien. Het is menselijk om nog meer te willen bewijzen waartoe je in staat bent. Maar we moeten oppassen dat we niet te ver gaan, want dat kan juist averechts werken. Daarom probeer ik die emoties wat te temperen door te zeggen: 'Laten we gewoon doorgaan op de lijn die we eerder hebben ingezet.'"

Hoe kijkt u naar het kampioenschap vandaag? Is het vertrek van Porsche en het stopzetten van Alpines programma een waarschuwingssignaal voor de Hypercar-categorie?

"Dat zijn zeker belangrijke signalen. Het vertrek van Porsche en de aankondiging van Alpine zijn sterke signalen. Tegelijkertijd is het kampioenschap goed gestructureerd en zijn de regels duidelijk opgesteld. Het wordt goed geleid – anders zouden er niet zoveel fabrikanten en kandidaten zijn die willen toetreden."

"Ik denk dat het vooral te maken heeft met de economische context en de wereld waarin we vandaag leven, waar soms verrassende en plotselinge beslissingen worden genomen. Het kampioenschap moet die signalen natuurlijk meenemen, maar ik denk niet dat ze voortkomen uit slecht bestuur door de regelgevende instanties of de promotor."

"Zoals het nu is georganiseerd en gereguleerd, blijft het een zeer sterk platform voor sportieve, menselijke en technische expressie voor fabrikanten. Daarom denk ik niet dat de fundamenten van het kampioenschap ter discussie moeten worden gesteld door het vertrek van Porsche en de aankondiging van Alpine. Er kunnen zeker verbeteringen worden aangebracht, maar het blijft een prachtige arena om in te racen."

Hoe ziet u persoonlijk uw toekomst na 2026?

"Ja, dat is een belangrijke vraag, en ik dank je dat je interesse toont in zowel de collectieve toekomst als in die van mij persoonlijk. Ik hou niet van vissen! Dus ik ben niet van plan om te gaan vissen – dat is mijn antwoord."

"Ik heb een geweldig team, echt een geweldig team. We hebben veel talent en we willen allemaal blijven racen en races winnen. Zolang die wens er is, zullen we ervoor zorgen dat we samen opnieuw onze toekomst schrijven en zien wat die ons brengt."