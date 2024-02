Alpine heeft line-up voor WEC-seizoen rond: Schumacher in auto #36

Woensdag was een drukke dag voor Alpine. Niet alleen de nieuwe Formule 1-auto werd aan de wereld getoond, ook de A424 waarmee in het WEC gereden wordt, werd onthuld. De Franse renstal maakte eveneens bekend welke coureur in welke van de twee auto's gaat racen.

Alpine debuteert in het WEC in de Hypercar-klasse met twee auto's. In de #35 zitten de ervaren endurance-coureurs Ferdinand Habsburg, Paul-Loup Chatin en Charles Milesi. Achter het stuur van de zusterauto met #36 zit een debutant in de langeafstandsracerij: Mick Schumacher. De voormalig F1-coureur deelt de auto met twee Franse coureurs, namelijk Mathieu Vaxiviere en de ervaren Nicolas Lapierre. Het nieuws van de dag was de toevoeging van Jules Gounon, die de rol van reservecoureur op zich neemt. Gounon is niet helemaal nieuw bij Alpine, in de Rebellion LMP1-bolide reed de Fransman eerder al eens namens de renstal. "Ik kijk er naar uit om de A424 te leren kennen", vertelt Gounon.

De A424 gebuteert tijdens de 1812 km van Qatar in het WEC-kampioenschap. De wagen is in samenwerking met de fabrikant ORECA gebouwd en teambaas Philippe Sinault is ervan overtuigd dat de wagen - met een V6-motor - een groot potentieel heeft. "Onze line-ups laten precies zien wat voor chemie we tussen de coureurs verlangen. Wij hopen dat de rijders zich samen ontwikkelen", noemt de Alpine-topman. "Zij zijn voor ons een essentieel onderdeel voor het succes van dit project."

Sinault bevestigt dat deze line-up precies is waarop hij had gehoopt. "We hebben de eerste line-up die we hadden bedacht nu gekregen. Toen ik het met Bruno Famin hierover had, voelde het direct goed. Het was me een waar genoegen om dit gesprek met hem te voeren", aldus de Fransman. "We waren het ook heel snel met elkaar eens. Het zijn coureurs van hoog niveau, met veel ervaring, veel commitment en hoge verwachtingen. Ik denk dat we de juiste keuzes hebben gemaakt en ik heb vertrouwen in het team. Een ideaal scenario om een nieuw hoofdstuk voor Alpine te schrijven."