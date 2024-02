Waarom Alpine ervaren Lapierre inzet als WEC-teamgenoot Schumacher

Na een jaar lang niet te hebben geracet heeft Mick Schumacher voor 2024 een nieuwe uitdaging gevonden. Naast zijn werk als Formule 1-reserve van Mercedes komt hij dit jaar uit voor het WEC-team van Alpine. Hij debuteert in de langeafstandsracerij en doet dat meteen in de Hypercar-klasse, waarin hij met de gloednieuwe Alpine A424 LMDh gaat rijden. Voor zijn eerste seizoen in het WEC is Schumacher gekoppeld aan twee ervaren teamgenoten: de Fransmannen Matthieu Vaxiviere en Nicolas Lapierre. "Het is duidelijk dat we deze beslissing hebben genomen om Mick zo snel mogelijk klaargestoomd te hebben", zegt teambaas Philippe Sinault over de keuze voor deze line-up.

Vaxiviere racet sinds 2016 in prototypen en was onderdeel van Alpine toen het in 2021 en 2022 met de A480 LMP1-bolide deelnam aan de Hypercar-klasse van het WEC. Dat laatste gold ook voor Lapierre, die zelfs al sinds 2008 actief is in met in de prototypes. Beide heren kunnen Schumacher helpen door hun ervaring. Dat ziet de Duitser zelf ook in. "Ik heb heel veel geluk dat ik de auto deel met twee enorm ervaren coureurs, van wie ik heel veel kan leren", vertelt Schumacher, die daar volgens teambaas Sinault ook echt open voor staat. "Hij was als een spons: hij heeft veel geluisterd en veel vragen gesteld", looft hij de houding van de 24-jarige coureur tijdens de eerste kennismakingstest in Jerez in oktober.

Tegelijkertijd ziet Lapierre dat Schumacher geschikt is voor de langeafstandsracerij. "Vanaf de eerste test, toen het nog twijfelachtig was of hij erbij wilde komen, was duidelijk dat Mick de kwaliteiten heeft om binnen een enduranceteam te passen. Dat is niet altijd het geval bij mensen die uit de single-seaters komen, omdat het een andere wereld is. Mick heeft de snelheid, dat wisten we voordat hij kwam. Het was eerder de vraag hoe hij zich zou aanpassen aan het delen van een auto en hoe hij in een line-up met drie rijders past. In dat opzicht deed hij het heel goed en het is heel fijn dat hij erbij is", aldus Lapierre, die stelt dat Schumacher ook voor nieuwe impulsen zorgt. "Hij neemt ook frisse ideeën en een nieuwe vibe met zich mee."