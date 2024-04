Alpine-coureur Habsburg breekt lendenwervels bij crash tijdens test

Ferdinand Habsburg was op 27 maart samen met andere Alpine WEC-coureurs aanwezig bij een test met de A424 LMDh op het Spaanse circuit van Aragon. Hij crashte in bocht 7, een relatief langzame bocht naar rechts na een kort stuk van accelereren. De crash was hevig genoeg voor een controle in het ziekenhuis. Habsburg keerde een dag later terug naar Oostenrijk, waar meer scans werden uitgevoerd. Daar is vastgesteld dat de Oostenrijkse coureur twee lendenwervels heeft gebroken. De artsen stelden wel vast dat dit zonder neurologische gevolgen is geweest.

Habsburg is begonnen aan zijn herstel, al is het nog maar de vraag of hij op tijd gereed zal zijn voor de 6 uur van Imola op 21 april. Drie weken later volgt ook al de 6 uur van Spa-Francorchamps. Mocht Habsburg niet in staat zijn om in Italië in actie te komen, dan kan Alpine een beroep doen op Mercedes-fabriekscoureur Jules Gounon, die dit jaar reservecoureur is van het Hypercar-team.

"In de middag van 27 maart 2024 had Ferdinand Habsburg tijdens een testsessie met de A424 in Motorland [Aragon] een crash in bocht 7", laat Alpine in een verklaring aan Motorsport.com weten. "De oorzaak van het ongeluk wordt momenteel onderzocht. Ferdinand werd naar het ziekenhuis van Alcañiz vervoerd voor onderzoek en werd 's avonds ontslagen. De volgende dag keerde hij terug naar Oostenrijk, waar hij verder werd onderzocht. Ferdinand heeft twee gebroken lendenwervels, zonder neurologische impact. Hij begint aan zijn herstel, waarvan de duur nog niet vastgesteld is. Dat zal bepalen of hij deelneemt aan de WEC-race op Imola. Alpine geeft Ferdinand zijn volledige steun en wenst hem het beste en snelste herstel."