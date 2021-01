Alpine bevestigt rijders voor FIA WEC 2021

Lapierre, 36 en voormalig fabrieksrijder van Toyota voert het Alpine-team aan en krijgt het gezelschap van Matthieu Vaxiviere en Andre Negrao. Het trio bestuurt een door Signatech gerunde Alpine-Gibson A480 LMP1-wagen, die nog een jaar langer mag deelnemen aan het FIA WEC en via een Balance of Performance gelijkgesteld zal worden aan de nieuwe hypercars van Toyota en Glickenhaus. De wagen werd vorig jaar nog door Rebellion ingezet onder de naam Rebellion R-13.

Lapierre reed tussen 2012 en 2014 voor Toyota en keerde voor twee races in 2017 terug. Daarna reed hij even voor Signatech en vervolgens voor LMP2-team Cool Racing. In dat team blijft hij als een van de partners betrokken en zal hij deelnemen aan de European Le Mans Series. "Ik ben heel tevreden dat Alpine heeft besloten om aan de topcategorie van het WEC deel te nemen", aldus Lapierre, die met Signatech Alpine drie keer de 24 uur van Le Mans won in LMP2. "Ik heb met de Alpine-familie al veel succes behaald en twijfel er niet aan dat [teambaas] Philippe Sinault en het team een wagen zullen prepareren die ons in staat zal stellen om meteen vooraan mee te doen."

Fransman Vaxiviere is bekend uit de World Series by Renault en reed met TDS Racing al twee WEC-seizoenen in de LMP2-klasse. Braziliaan Negrao is al sinds 2017 een vaste rijder van Signatech Alpine.