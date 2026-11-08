WEC Monza

Alpine A424 neemt afscheid van WEC naast historische voorganger A442B

Laatste fotoshoot voorafgaand aan afscheidsrace met historische Le Mans-winnaar van 1978

Heiko Stritzke

Gepubliceerd: 8 nov 2026, 11:11

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Na 14 jaar markeert de 6 uur van Monza het einde van een gezamenlijk hoofdstuk tussen Signatech en Renault-dochter Alpine.

Ter gelegenheid van het afscheid kwamen de twee Alpine A424's nog eens samen met de historische Renault-Alpine A442B voor demonstratieronden en een gezamenlijke fotosessie met de voltallige ploeg.

Het team onder leiding van Philippe Sinault gaat een onzekere toekomst tegemoet: nadat de deal met Geely in de eindfase stukliep, blijft de uitvoerende renstal vechten voor een oplossing om mogelijk met een andere partner in de topklasse te blijven.

De Renault-Alpine A442B, die zich van de A442A onderscheidde door zijn karakteristieke glazen cockpitkap, won in 1978 de 46e editie van de 24 uur van Le Mans met coureurs Didier Pironi en Jean-Pierre Jaussaud. Zijn opvolger, de A443, werd in dezelfde race ook ingeschreven en domineerde de beginfase, maar viel in het 18e uur uit. Direct na de overwinning trok Renault zich terug uit Le Mans om zich op de Formule 1 te richten.

De A424, die in de prototypehiërarchie van Alpine volgde op de A450 (Oreca 03), A460 (Oreca 05), A470 (Oreca 07) en A480 (Oreca/Rebellion R13), heeft tot dusver één WEC-zege geboekt, tijdens de 6 uur van Fuji in 2025.

Het vertrek uit het World Endurance Championship, dat al in februari voor de start van het seizoen was aangekondigd, was het directe gevolg van een wisseling van de leiding aan de top van het concern. Francois Provost verspilde geen tijd om de autosportvriendelijke koers van Luca de Meo terug te draaien.

Dankbaarheid en emotie voor het slotakkoord

Voor de coureurs gaat verdriet over het plotselinge einde richting de WEC-finale samen met trots op wat is bereikt. "Zeker, een heel bijzonder weekend voor ons, het einde van deze A424 en van ons project", zei voormalig coureur en huidig sportief directeur Nicolas Lapierre.

"Natuurlijk zijn we gefocust op de race en willen we in de laatste race goede resultaten behalen. Dat is best belangrijk voor alle coureurs hier, maar ook voor het hele team. We moeten dus trots zijn op dit laatste evenement."

"Maar zeker na de race zullen er veel emoties zijn als we zien dat dit project eindigt. Het is een hele reis geweest, met hoogte- en dieptepunten, maar over het geheel genomen een behoorlijk goede reis voor ons, voor ons allemaal, met fantastische herinneringen en een podiumplaats, zelfs een overwinning. Al met al zijn we heel trots op wat er is bereikt."

Lapierre sloot uit dat er vanaf 2027 als privéteam wordt geracet. "Eerlijk gezegd is het hier in het WEC lastig voor privéteams", legde hij uit.

"Toen het Hypercar-reglement werd geïntroduceerd, denk ik dat dit [privé-inschrijvingen] het idee was, maar de concurrentiekracht van het veld is heel groot geweest en ik denk dat die te groot is voor een privéteam om te komen. En het is niet het plan om een privé-inschrijving te hebben."

#35 Alpine Endurance Team Alpine A424: Antonio Felix Da Costa, Ferdinand Habsburg, Charles Milesi, Alpine A442B

Photo by: Julien Delfosse / DPPI

Jules Gounon uitte vergelijkbare gevoelens over het verlaten van de topklasse: "Je hebt altijd twee kanten aan het verhaal. Of je huilt omdat het eindigt, of je glimlacht gewoon omdat het is gebeurd. Voor mij geldt dat ik het geluk had dat Bruno [Famin], Philippe [Sinault] en Alpine mij in dit programma hebben opgenomen, terwijl ik uit de GT kwam zonder ervaring met formulewagens, downforce of prototypes."

"Natuurlijk is het moeilijk om iedereen in het team te zien in de wetenschap dat dit onze laatste race wordt, maar tot nu toe proberen we gewoon van het laatste weekend te genieten en plezier te maken."

Voor Charles Milesi, die tijdens zijn vier jaar bij de blauwe formatie indruk maakte, is Monza eveneens een moment waarop de cirkel rond is. "Ik zit bij het team sinds ik 21 was", blikte hij terug. "Het is dus een behoorlijk lang verhaal met Philippe, want hij nam me onder zijn hoede toen ik 21 was. Als hij er niet was geweest, zou ik nu waarschijnlijk niet met jullie praten. Het is voor mij dus een lang verhaal met hem."

"Ook de kans krijgen om met Philippe deel uit te maken van dit programma was een onvergetelijke eerste ervaring in een hypercar, net als een Franse jongen zijn in een Franse auto. De beste herinnering is op een bepaalde manier zeker Fuji, dat we die race hebben kunnen doen."

Formule 2-promovendus Victor Martins probeerde de focus ook positief te houden: "Van mijn kant zou ik dit weekend meer met een glimlach benaderen, want eerlijk gezegd ben ik enorm blij en enorm trots dat ik deel heb mogen uitmaken van dit team."

"Ik heb tot nu toe, laten we zeggen, 80 procent van mijn carrière in formulewagens gedaan en ben daarna overgestapt naar endurance. Dat is iets waar ik echt veel plezier aan heb beleefd. Mijn eerste Le Mans rijden was een geweldige prestatie."

"En nogmaals, de menselijke kant binnen het team is geweldig geweest. Ik heb er gewoon elke seconde van genoten. Natuurlijk eindigt het, maar ik denk dat we de frustratie dit weekend opzij zullen zetten."

Alpine A442B

Photo by: Julien Delfosse / DPPI

Habsburg prijst medewerkers in Viry Chatillon

Ferdinand Habsburg zette de schijnwerpers op de vele medewerkers in Viry-Chatillon en Bourges, wier werk zelden publieke erkenning krijgt, nadat hij hen toen de emoties bij de Fuji-zege van 2025 de overhand kregen gekscherend als "smurfen" en "klootzakken" had bestempeld.

"Wij staan met vier man voor de media om alle eer in ontvangst te nemen, maar wat ik nog eens wil benadrukken is dat wij letterlijk honderden mensen vertegenwoordigen die jarenlang hun leven en hun hele loopbaan hebben gewijd aan het bouwen van deze auto, maar nooit zo in het zonnetje zijn gezet als wij", wees de Oostenrijker erop.

"In werkelijkheid heb ik het gevoel dat ik deze auto de afgelopen drie jaar in feite maar een paar weken per jaar heb gereden, terwijl er een groep mensen in Frankrijk is die zich elke dag uit de naad werkt, zelden op vakantie gaat en alleen maar nadenkt over hoe ze ons sneller kunnen laten gaan, hoe ze ons er beter uit kunnen laten zien."

"Daarom wil ik een pluim geven aan alle monteurs en engineers van wie ik de meeste namen persoonlijk helaas niet eens ken, omdat ze niet naar het circuit komen, terwijl ze zo'n groot en belangrijk deel van ons team zijn."

Ondanks de onzekere toekomst sprak Habsburg vertrouwen uit in de toekomst van de staf: "Ik weet dat veel van hen door andere bedrijven zullen worden weggekaapt, omdat het heel goede mensen zijn."

"Waar ze ook terechtkomen, ik weet zeker dat ze goed zullen worden behandeld, want iedereen in de paddock heeft gezien wat ze hebben kunnen produceren: een auto die in vrij korte tijd een wereldkampioenschapsrace heeft kunnen winnen en vooraan heeft kunnen rijden."

Signatech zou binnen twee weken na de race in Monza een deal met een autofabrikant moeten rondmaken, aangezien de deadline voor de inschrijving voor 2027 op 23 november is vastgesteld.

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