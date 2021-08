ACO presenteert zes races tellende WEC-kalender voor 2022

De eerste editie van de Sebring 1000 Miles werd in maart 2019 verreden, maar in 2020 en eerder dit jaar ging het evenement vanwege de coronapandemie niet door. De hernieuwde kennismaking in maart volgend jaar, betekent dat het WEC opnieuw op drie continenten zal uitkomen. De Sebring 1000 Miles geldt als voorprogramma van de 12 uur van Sebring, dat meetelt voor het IMSA SportsCar Championship. De 1000 Miles wordt vrijdag verreden, de klassieke 12-uursrace start een dag later.

De Automobile Club de l’Ouest (ACO) heeft vrijdag de definitieve kalender voor het WEC-seizoen 2022 gepresenteerd. Die kalender is hetzelfde als het oorspronkelijke schema voor 2021, dat van acht naar zes races werd teruggebracht om de economische gevolgen van COVID voor de teams te verzachten.

Het WEC-seizoen begint dus in maart in Sebring en trekt dan naar Europa voor een triple-header met Spa-Francorchamps, Le Mans en Monza. Spa trapt het Europese deel in mei af. Daarna staat op het traditionele moment midden juni de 24 uur van Le Mans gepland, in juli gevolgd door een race in Monza. Na het Europese drieluik vertrekt het WEC naar Japan waar in september op de Fuji Speedway wordt gereden. Daarna wordt het WEC-seizoen in november in Bahrein afgesloten.

De opzet van de kalender komt niet geheel als een verrassing. WEC-baas Frederic Lequien liet in juni al weten dat het verkorte schema van 2021 waarschijnlijk ook volgend jaar zou worden gehandhaafd. “Ons doel was om zowel een globaal als een kosteneffectief pakket te creëren in wat de afgelopen achttien maanden een moeilijke periode is geweest voor onze fabrikanten en teams. Met de kalender van 2022 hebben we de perfecte mix bereikt van klassieke circuits en historische endurance races. We hebben er alle vertrouwen in dat het schema van het tiende seizoen populair zal zijn bij zowel deelnemers als fans.”

Het seizoen wordt voorafgegaan door een officiële tweedaagse test, die zal plaatsvinden op Sebring, een week voor de eerste race. De ACO moet de plannen voor een testdag voorafgaand aan de 24 uur van Le Mans nog bekendmaken.

2022 FIA World Endurance Championship kalender

Datum Evenement 12/13 maart 2022 Officiële proloog - Sebring 18 maart 2022 1.000 mijl van Sebring 7 mei 2022 6 uur of Spa-Francorchamps 11/12 juni 2022 24 uur van Le Mans 10 juli 2022 6 uur van Monza 11 september 2022 6 uur van Fuji 12 november 2022 8 uur van Bahrain