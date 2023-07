8 uur van Bahrein lijkt te vroeg te komen voor Isotta Fraschini

Het was in eerste instantie de bedoeling dat Isotta Fraschini al bij de 6 uur van Monza zou debuteren, maar dat bleek een te enthousiaste inschatting. De Tipo 6 LMH Competizione, zoals de Hypercar van het merk heet, legde eerder dit jaar de eerste echte meters af op het circuit van Vallelunga in Rome. Isotta was wel op Monza aanwezig, al was dat enkel voor een demo met de LMH en met trackday-versie van de bolide genaamd de Tipo 6 Pista, die voor 97 procent gelijk is aan de Hypercar.

Het Italiaanse bedrijf wil in oktober haar Hypercar gehomologeerd hebben, zodat zij op 4 november kunnen deelnemen aan de 8 uur van Bahrein, de laatste race van het WEC-seizoen. Een debuut tijdens die race blijft het doel, al lijkt de kans groot dat dat debuut tot 2024 moet wachten. Isotta-motorsportbaas Claudio Berro benadrukt namelijk dat zij de ontwikkeling en homologatie van de auto niet in gevaar willen brengen, voordat zij met British Vector Sport in 2024 deelnemen aan de hoogste klasse in het WEC. Volgens bronnen binnen Isotta is de kans dat de Tipo 6 LMH Competizione in Bahrein aan de start van de achtuursrace verschijnt 'verwaarloosbaar'.

"We zullen aan het eind van het jaar in Bahrein zijn, maar we weten nog niet of we gaan racen of alleen testen", zegt Berro tegen Motorsport.com. "Racen is het doel, maar we moeten door het homologatieproces heen en we hebben nog steeds geen definitieve specificatie van de auto." Zonder homologatie kan Isotta niet deelnemen aan de race in Bahrein. Mocht het wel lukken, dan staat er weinig op het spel: de deelname is dan op basis van uitnodiging, waardoor zij geen punten kunnen scoren. De officiële rookietest vindt plaats op de dag na de race.

Isotta en Vector zullen voor de rest van het testprogramma samenwerken en zijn van plan om in Bahrein deel te nemen aan de test. Ze willen daarnaast naar Qatar om op het Losail Circuit een test af te werken. Dat circuit vormt in maart 2024 de seizoensopener van het WEC. Isotta zal naar verwachting begin december deelnemen aan een test waarbij Toyota, Porsche en BMW ook met hun Hypercars zullen rijden.