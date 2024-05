6 uur van Spa met 1 uur en 45 minuten verlengd na gigantische crash

Met nog zo'n 105 minuten te gaan moest de wedstrijdleiding van het World Endurance Championship de 6 uur van Spa noodgedwongen stilleggen na een zware crash op Kemmel Straight. De vangrails raakten behoorlijk beschadigd bij het voorval en moesten daardoor gerepareerd worden, iets wat uiteindelijk tot na het oorspronkelijk geplande einde van de race duurde. In principe zou de derde ronde van het WEC-seizoen er om 19.00 uur dus op zitten, maar de wedstrijdleiding heeft besloten om de gehele duur van de rode vlag - zo'n 1 uur en 45 minuten - alsnog af te werken.

Uiteindelijk werd iets na 19.00 uur de groene vlag weer gezwaaid op het circuit van Spa-Francorchamps voor het restant van de 6-uursrace. Tussen 20.45 uur en 21.00 uur wordt de race alsnog afgevlagd.

Gigantische crash Bamber en Gelael

De aanleiding voor de lange rode vlag was een incident op Kemmel Straight met de Cadillac LMDh-bolide van Earl Bamber en de WRT BMW GT3 van Sean Gelael in de hoofdrol. Bamber was in de #2 Cadillac V-Series.R met Neel Jani in de #99 Proton Porsche 963 in gevecht om de derde plaats in de 6 uur van Spa, de derde ronde van het World Endurance Championship-seizoen. Met nog een kleine twee uur te gaan ging het echter mis bij het passeren van de D'Station Aston Martin Vantage van Erwan Bastard en Sean Gelaels WRT BMW M4, die om de vierde plek bij de LMGT3's streden. In de knik naar rechts op Kemmel Straight liep Jani wat vertraging op, waardoor Bamber zijn kans zag op een inhaalactie.

Hij raakte daarbij echter de voorkant van Gelael, waardoor de Cadillac LMDh-bolide rechtsaf in de vangrails vloog en vervolgens een stukje door de lucht vloog, om uiteindelijk weer op vier wielen te landen. De bolide van Gelael eindigde ook in de vangrails, waardoor beide bolides midden op het rechte stuk eindigde. De wedstrijdleiding kon vervolgens niets anders dan de rode vlag zwaaien om de beschadigde vangrails te repareren en de gestrande bolides van Bamber en Gelael te bergen. Beide coureurs stapten overigens ongedeerd uit hun wrakken.

Bamber en Gelael tekenden daarmee voor de tweede grote crash van de race, nadat de race eerder al bijna een uur werd geneutraliseerd na een crash van René Rast in de WRT BMW LMDh-bolide, Phil Hanson in de Jota Porsche 963 en Ahmad Al Harthy in de tweede WRT BMW GT3. Ook hierbij moest de vangrails gerepareerd worden. Voor Hanson en Al Harthy zat de race erop na dat incident, terwijl Rast een drive through penalty moest inlossen.

Ten tijde van de rode vlag ging Ferrari aan de leiding in de 6 uur van Spa. Alessandro Pier Guidi voerde het veld aan in de Ferrari 499P met startnummer 51, voor Antonio Fuoco in de zusterbolide met startnummer 51. In de LMGT3-klasse reed de Nederlander Morris Schuring vooraan in de #91 Manthey EMA Porsche 911.