De 24 uur van Le Mans: Deelnemers, welke tv-zender en meer

Voor het tweede jaar op rij zal de 24 uur van Le Mans vanwege de pandemie niet in juni, maar later in het jaar worden verreden. Vorig jaar werd de race verplaatst naar september, ditmaal vindt de Franse klassieker voor het eerst in de historie plaats in augustus.

Hoe laat begint de 24 uur van Le Mans 2021?

Datum: Zaterdag 21 augustus 2021

Start Nederlandse tijd: 16.00 uur

De 24 uur van Le Mans 2021 gaat zaterdagmiddag 21 augustus om 16.00 uur van start. 24 uur later wordt op zondagmiddag 22 augustus het zwartwit geblokt gezwaaid en is de nieuwe winnaar van de race bekend.

In de aanloop naar de race worden er uiteraard diverse trainingen en kwalificaties verreden. De actie begint al woensdagmiddag met een lange vrije training tussen 14.00 uur en 17.00 uur. Om 19.00 uur wordt er tijdens de kwalificatie bepaald welke teams zich plaatsen voor de nieuwe Hyperpole-kwalificatie, die donderdagavond wordt verreden. Daarin zullen 23 auto’s - de vijf bolides uit de Hypercar-klasse en de snelste zes auto’s uit de overige drie klassen – gaan strijden om de pole-position en de overige plekken op de eerste drie startrijen in elke klasse.

Op vrijdag is er geen actie op de baan maar is het als vanouds een kwestie van voorbereiden, uitrusten en de nodige pr-activiteiten en persconferenties. Op zaterdagochtend staat er nog een korte warm-up op het programma.

Volledig tijdschema 24 uur van Le Mans

Dag Sessie Tijd TV Woensdag 18 augustus Vrije training 1 14.00 - 17.00 uur x Woensdag 18 augustus Kwalificatie 19.00 - 20.00 uur Eurosport 1 Woensdag 18 augustus Vrije training 2 22.00 - 00.00 uur Eurosport 1 Donderdag 19 augustus Vrije training 3 14.00 - 17.00 uur Eurosport 1 Donderdag 19 augustus Hyperpole 21.00 - 21.30 uur Eurosport 1 Donderdag 19 augustus Vrije training 4 22.00 - 00.00 uur Eurosport 1 Zaterdag 21 augustus Warm up 11.30 - 11.45 uur Eurosport 1 Zaterdag 21 augustus - zondag 22 augustus Race 16.00 - 16.00 uur Eurosport 1 & RTL 7

De 24 uur van Le Mans op televisie

Op de Nederlandse televisie is de 24 uur van Le Mans 2021 op twee manieren te kijken: via Eurosport en RTL 7. RTL 7 begint op zaterdag om 14.30 uur met de documentaire Racing Team Nederland - Road to Le Mans. Om 15.00 uur schakelt men voor de voorbeschouwing over naar het Circuit de la Sarthe. De gehele race (start 16.00 uur) wordt live uitgezonden. Pitreporter Allard Kalff komt ook dit jaar geregeld met updates komt vanaf het circuit.

Wie ook de trainingen en kwalificaties wil volgen, kan terecht bij Eurosport. Op de eerste vrije training na zijn alle sessies deze week te zien op Eurosport 1, het hoofdkanaal van de sportzender die zowel bij KPN als bij Ziggo in het basispakket zit.

Livestream 24 uur van Le Mans

Online is de race ook zonder onderbrekingen te volgen via de Eurosport Player en via Videoland. Een maandabonnement op de Eurosport Player kost 6,99 euro, een jaarabonnement kost per maand 3,99 euro, of je betaalt een keer per jaar 39,99 euro. Een abonnement op Videoland kost maandelijks 4,99 euro (Basis), 7,99 euro (Plus) of 9,99 euro (Premium).

De deelnemers

Met 62 auto’s op de startlijst telt de 24 uur van Le Mans dit jaar een recordaantal deelnemers. Elke auto telt drie coureurs, wat het totaal aantal coureurs dus op 186 brengt. Groot-Brittannië is hofleverancier met 31 coureurs. Namens Nederland staan er 9 coureurs op de grid: Beitske Visser, Nyck de Vries, Giedo van der Garde, Job van Uitert, Frits van Eerd, Robin Frijns en Renger van der Zande komen allen uit in de LMP2-klasse. Nicky Catsburg (GTE Pro) en Jeroen Bleekemolen (GTE AM) komen respectievelijk in actie met een Corvette en een Ferrari.

Het deelnemersveld wordt dit jaar opnieuw onderverdeeld in vier klassen. Nieuw dit jaar is de zogenaamde Le Mans Hypercar-klasse, de topklasse van het FIA World Endurance Championship en opvolger van de LMP1-klasse. Deze klasse bestaat op Le Mans uit vijf bolides. Titelverdediger Toyota en nieuwkomer Glickenhaus staan elk met twee Hypercars aan de start. Alpine heeft met een enkele LMP1-bolide eveneens een startbewijs ontvangen.

Net als in de LMH-klasse wordt er ook in de LMP2-klasse met prototypes geracet. Deze klasse bestaat dit jaar uit 25 auto’s, en telt daarmee het meeste aantal deelnemers. In deze klasse treffen we met Racing Team Nederland ook het enige Nederlandse team aan. Andere opvallende namen in de LMP2-klasse zijn onder andere voormalig Formule 1-coureurs Juan Pablo Montoya (#21 DragonSpeed), Robert Kubica (#41 WRT) en vader en zoon Jan en Kevin Magnussen (#49 High Class Racing).

Naast de prototypes staan er dit jaar ook 31 GTE’s aan de start op het Circuit de La Sarthe, welke worden onderverdeeld in de GTE Pro- en de GTE AM-klasse. In de GTE Pro-klasse treffen we acht auto’s aan: twee Ferrari’s, twee Corvette’s en vier Porsches. De Corvette met startnummer 3 wordt bestuurd door Nicky Catsburg. In de AM-klasse staan er 23 auto’s aan de start, waaronder de #388 Rinaldi Racing-Ferrari van Jeroen Bleekemolen. De Nederlander zal het in zijn klasse op moeten nemen tegen vier Aston Martins, acht Porsches en tien andere Ferrari’s. Tenslotte staat er ook de zogenaamde Garage 56-inschrijving voor bijzondere of innovatieve technologie aan de start. Deze inschrijving komt dit jaar op naam van Association SRT41, dat met drie coureurs met een fysieke handicap de race hoopt uit te rijden in een LMP2-bolide.

Van de 62 auto’s aan de start nemen er 33 het hele seizoen van het FIA World Endurance Championship voor hun rekening. Klik hier om de volledige deelnemerslijst te bekijken.