Davidson en FE-kampioen Felix da Costa door met JOTA in WEC

Ex-F1 en Toyota WEC-rijder Anthony Davidson en regerend Formule E-kampioen Antonio Felix da Costa blijven na een succesvol seizoen 2019-2020 aan boord in de #38 Oreca 07 van het Britse team, die mede bekostigd wordt door de Mexicaanse racer en zakenman Gonzalez. Het nieuws komt na de aankondiging van vorige week dat de andere wagen van het team met nummer 28 zal worden bezet door Stoffel Vandoorne, Tom Blomqvist en Sean Gelael.

Voor Davidson en Gonzalez is het hun derde seizoen op rij als tandem. Zij werden eerder vergezeld door Pastor Maldonado bij DragonSpeed. Da Costa verving de Venezolaan vorig seizoen toen Gonzalez Davidson meenam naar JOTA. Het drietal werd tweede in de eindstand van de LMP2 na de dominante kampioen United Autosports. "Ik kijk ernaar uit om weer aan de slag te gaan dit jaar bij JOTA en te bouwen op wat we vorig jaar hebben bereikt als team en als crew in de auto", aldus Davidson, die naast zijn WEC-activiteiten ook aan de slag is als analist bij Sky Sports F1 en als simulatorrijder bij Mercedes. "We hebben vorig jaar de lat best hoog weten te leggen, maar ik heb er alle vertrouwen in de we dat niet alleen door kunnen zetten, maar nog mooiere dingen zullen kunnen bereiken in 2021."

#38 JOTA Oreca 07: Roberto Gonzalez, Antonio Felix da Costa, Anthony Davidson Photo by: JEP / Motorsport Images

