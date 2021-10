W Series-rijdster Garcia liet slotrace schieten vanwege angsten

Marta Garcia werkte in 2021 haar tweede seizoen in de W Series af. Nadat ze in de eerste jaargang met één zege vierde werd in het kampioenschap, kende ze in 2021 een lastiger seizoen. Ze stond in Spa-Francorchamps op het podium, maar daarna scoorde de Spaanse slechts een keer punten. Ook tijdens de openingsrace van het afsluitende W Series-weekend in de Verenigde Staten eindigde Garcia buiten de punten, de tweede race liet ze aan zich voorbijgaan vanwege ziekte.

De organisatie van de W Series liet in het midden met welk ongemak Garcia kampte, maar via social media heeft ze daar zelf duidelijkheid over gegeven. Haar geestelijke gezondheid was niet geheel in orde en dus gaf ze daar de prioriteit aan. “Hoi, ik wilde jullie duidelijk maken dat ik in orde ben. Dank voor alle steun”, schreef Garcia in een bericht dat ze onder meer op Twitter en Instagram deelde. “Soms onderschatten we onze geestelijke gezondheid. Ik heb al een lange tijd last van angsten en dat heeft mij dit seizoen achtervolgd. Zondag had ik het gevoel dat ik mijn gezondheid de prioriteit moest geven.”

Het bericht van Garcia komt in een tijd dat er in de autosport meer en meer gesproken wordt over de geestelijke gezondheid. Met name Formule 1-coureur Lando Norris is op dat vlak open en eerlijk geweest over de problemen die hij ervoer tijdens zijn debuutseizoen in 2019. Afgelopen maand sprak Mercedes-teambaas Toto Wolff zich uit over de impact van een F1-kalender met 23 races op de mentale gezondheid van het personeel in de sport. Dat is een probleem “dat we moeten aanpakken”, zei de Oostenrijker daarover.