W Series opent seizoen 2021 met vijfdaagse test

Het voor het eerst sinds de afgelasting van het complete seizoen 2020 dat de raceklasse voor vrouwelijke coureurs weer in actie komt. De zes races van afgelopen seizoen zouden in het voorprogramma van de DTM worden verreden, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Alle coureurs die vorig seizoen op de startlijst stonden, verschijnen ook dit seizoen weer aan de start. Ook Beitske Visser, die in het openingsseizoen (2019) tweede werd achter Jamie Chadwick, is weer van de partij.

Door de lange coronapauze hebben de organisatoren van het kampioenschap bewust gekozen voor een uitgebreide en veel langere test dan gebruikelijk, zo laat racedirecteur Dave Ryan weten. “De pre-season test is altijd belangrijk, maar deze is vanwege het lange oponthoud door het coronavirus zo mogelijk nog belangrijker. Om die reden hebben we er dan ook vijf dagen voor uitgetrokken. Onze ingenieurs en monteurs krijgen nu ruimschoots de kans om de Tatuus T-318 F3-wagens in perfecte conditie te krijgen voor het spannende seizoen dat voor ons ligt.”

Ook geeft de verlengde test de coureurs de gelegenheid om (weer) aan de bolides te wennen. “De vijf testdagen zullen ervoor zorgen dat de coureurs zoveel mogelijk kunnen leren over de auto's en hun rijtechniek kunnen aanscherpen. Zo kunnen ze, als we in juni eenmaal van start gaan, hun vaardigheden ten volle tonen.”

Komend seizoen bestaat het W Series-kampioenschap uit acht races en is het gepromoveerd tot voorprogramma van de Formule 1. Zo staat er voorafgaand aan de Grand Prix van Nederland een race gepland. De seizoensopener is op 26 juni op Paul Ricard, een dag voor de Franse Grand Prix.