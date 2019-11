W Series kampioen van 2020 mag niet terugkeren

De W Series is dit jaar voor het eerst in het leven geroepen, als springplank voor getalenteerde vrouwen die verder willen komen in de racewereld. De Britse Jamie Chadwick werd kampioen met 110 punten, 10 meer dan de Nederlandse Beitske Visser. Volgend jaar staan beiden gewoon weer op de grid, maar wie het kampioenschap wint is er in 2021 niet meer bij.

De W Series maakte onlangs achttien namen bekend voor het seizoen 2020. In totaal zal het deelnemersveld groeien tot twintig vrouwen. Ryan gaf in een interview met de officiële website van de W Series aan dat titelhouder van 2020 is uitgesloten van deelname in 2021. "In de W Series zijn vanaf het eerstvolgende seizoen superlicentiepunten te verdienen. Eén van de criteria die daarbij hoort is dat de winnaar van het W Series-kampioenschap niet mag deelnemen aan het daaropvolgende seizoen. Dat gold niet voor 2019-kampioene [Chadwick] omdat er toen nog geen superlicentiepunten werden uitgedeeld, maar vanaf volgend jaar gaat deze regel dus wel op."

Ryan gaf toe dat het management overwoog om Chadwick niet toe te laten tot het tweede seizoen, maar uiteindelijk ging men overstag omdat de organisatie tot de conclusie kwam dat de 500.000 dollar prijzengeld wellicht niet volstond om een zitje bij een team hoger op de ladder te bemachtigen. "We hadden er intern een tijd over gediscussieerd, maar we besloten dat uitsluiting van deelname aan het doel en de ambitie van dit kampioenschap voorbij zou schieten", legt Ryan uit. "We willen dat daarom dat de allereerste kampioene haar titel kan verdedigen. Het zou een straf zijn als we haar die kans niet gaven, gezien het gebrek aan geschikte zitjes die het prijzengeld mogelijk zou hebben gemaakt. De W Series groeit steeds meer uit tot een gevestigd kampioenschap dat voor vrouwelijke coureurs een cruciale stap kan zijn om de ladder van de professionele motorsport te beklimmen. Hopelijk kunnen onze beste coureurs - onze winnaars en kampioenen - waardige plekken vinden in de langer bestaande kampioenschappen."

Met medewerking van Jamie Klein