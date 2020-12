W Series onthult kalender 2021 met bezoek aan Spa en Zandvoort

In het eerste jaar van de W Series in 2019 reed de klasse in het voorportaal van de DTM en dat zou in 2020 weer het geval zijn. Daarnaast zou de serie tijdens de Grands Prix van de Verenigde Staten en Mexico in het bijprogramma van de F1 racen. Het coronavirus gooide die plannen echter overhoop, want de W Series voelde zich genoodzaakt om het gehele seizoen af te gelasten. Wel kondigde de klasse vorige maand aan dat er met ingang van 2021 in het voorprogramma van de F1 geracet gaat worden.

Inmiddels is duidelijk hoe dat eerste seizoen onder de vleugels van de Formule 1 eruit gaat zien. De dames in de W Series komen in 2021 acht keer in actie en trappen het seizoen af op 26 juni op Le Castellet in Frankrijk. Vervolgens volgen met de Red Bull Ring, Silverstone, de Hungaroring, Spa-Francorchamps en Circuit Zandvoort nog vijf Europese races. Het bezoek aan Zandvoort staat gepland voor 4 september. Daarna ligt het circus zo’n anderhalve maand stil voordat er alsnog een bezoek wordt gebracht aan de Verenigde Staten en Mexico. Deze races vinden op respectievelijk 23 en 30 oktober plaats.

“Deze acht races stellen onze snelle en onverschrokken dames in staat om hun vaardigheden te laten zien op een aantal van de meest iconische circuits van Europa en Amerika”, zegt W Series CEO Catherine Bond Muir over de samengestelde kalender. “De missie van de W Series is om de belangen en vooruitzichten voor vrouwelijke coureurs te verbeteren en om meisjes en vrouwen overal ter wereld te inspireren. Ons raceschema voor 2021, in samenwerking met de Formule 1, vergroot ons wereldwijde bereik, impact en invloed aanzienlijk door de W Series te combineren met het beste podium van de autosport. Dat brengt ons naar nieuw publiek en nieuwe gebieden. Onze coureurs staan klaar om te racen en te entertainen en kunnen niet wachten tot de start van het volgende seizoen.”

Kalender W Series 2021