W Series verhuist seizoensopener naar Oostenrijk

Vanwege de coronacrisis kwam het tweede seizoen van de W Series vorig jaar te vervallen, maar dit jaar zal het kampioenschap wel weer worden verreden. De vrouwelijke coureurs zullen dit jaar zelfs acht keer in het voorprogramma van de Formule 1 gaan rijden.

De eerste race van het nieuwe seizoen zou aanvankelijk worden verreden op het Franse circuit van Paul Ricard in het voorprogramma van de Grand Prix van Frankrijk. Nu deze race vanwege de afgelasting van de Turkse Grand Prix een weekje naar voren is gehaald, heeft ook de W Series de racekalender voor 2021 aangepast. De seizoensopener staat nu nog altijd gepland voor het weekend van 26 en 27 juni, maar zal dan worden verreden op de Oostenrijkse Red Bull Ring.

Net als de Formule 1 zullen ook de coureurs van de W Series twee weken achter elkaar gaan racen in de Oostenrijkse Alpen, aangezien er ook in het eerste weekend van juli al een race in Spielberg op de planning stond. Na de Oostenrijkse double-header zal er nog zes keer in het voorprogramma van de Formule 1 worden gereden. Ook onder andere Spa-Francorchamps en Zandvoort zullen dit jaar voor het eerst worden getrakteerd op een bezoek van de W Series.

Vijfdaagse test

De voorbereidingen op het tweede seizoen worden vandaag afgetrapt met de start van een vijfdaagse test op het circuit van Anglesey. Zeventien van de tot dusver achttien bevestigde coureurs zullen in actie komen op het circuit in Wales. Alleen Tasmin Pepper ontbreekt vanwege de opgelegde reisrestricties omtrent het coronavirus. Abbi Pulling, Gosia Rdest en Caitlin Wood zullen wel in actie komen tijdens de test, al zijn zij nog niet bevestigd voor het komende seizoen. Onder andere Jamie Chadwick, Beitske Visser en Alice Powell – de top-drie van het inaugurele W Series-seizoen – zijn wel al zeker van een plekje op de startgrid.

Gewijzigde racekalender W Series 2021

Datum Locatie 26 juni Red Bull Ring, Oostenrijk 3 juli Red Bull Ring, Oostenrijk 17 juli Silverstone, Groot-Brittannië 31 juli Hungaroring, Hongarije 28 augustus Spa-Francorchamps, België 4 september Zandvoort, Nederland 23 oktober Circuit of the Americas, Amerika 30 oktober Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico