W Series bevestigt superlicentiepunten voor top-8

De FIA heeft de W Series opgenomen in de lijst met kampioenschappen waar superlicentiepunten te verdienen zijn. Deze punten zijn nodig om een debuut in de Formule 1 te kunnen maken, veertig in drie jaar tijd om precies te zijn. Met het winnen van de F2-titel ben je dat aantal in één klap rijker, in de F3 of Formule E win je er maximaal dertig.

De te verzamelen punten liggen in de W Series iets lager, op volgorde van P1 tot en met P8 is dat 15-12-10-7-5-3-2-1. Daarmee is het vrouwenkampioenschap wel gelijk aan de NASCAR Cup, Indy Lights, Formule Renault Eurocup, Euroformula Open, Super Formula Lights, Australian Supercars en het WTCR. Het systeem zal niet met terugwerkende kracht ingezet worden, dus de top-acht van 2019 blijft met lege handen achter. Toch keert daarvan iedereen weer terug voor het tweede seizoen. Een nieuwe regel die ook in 2020 in gaat, is dat de kampioen niet meer mag terugkeren in het daaropvolgende seizoen.

CEO Catherine Bond Muir zei: "We zijn erg blij dat de FIA heeft besloten om met ingang van 2020 superlicentiepunten uit te delen aan de meest succesvolle deelneemsters van de W Series. Het draagt bij aan het belang van dit kampioenschap als 'feeder'-competitie voor vrouwelijke coureurs die de ambitie hebben om in de meer gevestigde kampioenschappen te racen." Muir voegt eraan toe dat ze hoopt dat door de superlicentiepunten steeds meer vrouwelijke in de toekomst mannelijke tegenstanders kunnen verslaan. "Nu de top-8 punten verdient, is de W Series nog belangrijker geworden voor de vrouwen die mannelijke coureurs willen verslaan in de FIA Formule 3, wat de meest logische vervolgstap is voor hen."

David Coulthard, die als adviseur aan de W Series verbonden is, reageerde ook op de aankondiging: "De punten die we nu aan onze coureurs kunnen toekennen dankzij de FIA vormen toch wel de heilige graal voor wie dan ook met de ambitie om F1-coureur te worden. Ongeacht waar de huidige deelneemsters in de toekomst zullen racen, is de beslissing van de FIA een bevestiging van mijn absolute overtuiging dat de W Series essentieel is om vrouwelijk talent te ontwikkelen en ze de kans te geven hun vaardigheden te ontwikkelen om succesvolle, professionele coureurs te worden".