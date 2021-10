Top-acht W Series zeker van plekje op grid in 2022

De 18 vrouwen uit de W Series maken zich op voor de seizoensfinale. Volgend weekend wordt in het voorprogramma van de Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin de titelstrijd beslecht. De dames rijden voor het eerst in de historie twee races tijdens een weekend. Op zondag is de eindstand bekend, en daarmee ook welke rijders in elk geval verzekerd zijn van een plekje op de grid in 2022. De top-acht mag ook volgend jaar weer aan de start verschijnen, de overige plaatsen worden op een later moment ingevuld.

Alle achttien rijders van dit seizoen maken nog aanspraak op de felbegeerde posities, want het verschil tussen de nummer acht en de achttiende rijdster is met 22 punten nog overbrugbaar. W Series Academy-leden Nerea Marti en Irina Sidorkova werden eerder al bevestigd voor 2022, ongeacht hun eindpositie dit jaar. Beitske Visser zal nog aan de bak moeten om rechtstreeks een zitje te claimen. De Nederlandse kent na haar vicekampioenschap een moeilijk jaar en staat met 18 punten op de twaalfde plaats. Het gat naar P8 is slechts 4 punten en dus nog te overzien.

W Series CEO Catherine Bond Muir zei: “Ik ben blij aan te kunnen kondigen dat onze top-acht verzekerd is van een W Series-zitje in 2022. Aan het einde van ons eerste seizoen in 2019, kregen twaalf rijders het recht om in het tweede seizoen terug te keren omdat we groter en beter wilden terugkeren. Het lagere aantal automatisch gekwalificeerden is het bewijs dat we dat gedaan hebben. Door onze samenwerking met de Formule 1 is de belangstelling over de gehele wereld toegenomen, met een grotere pool aan getalenteerde vrouwelijke rijders waaruit we kunnen kiezen.”

Alice Powell en Jamie Chadwick voeren met 109 punten de ranglijst aan en zullen in Austin uitmaken wie er met de titel vandoor gaat. Het gat naar Emma Kimilainen op P3 bedraagt al 34 punten.