Saudi-Arabië staat open voor organiseren W Series-race in 2021

De Formule 1 brengt in 2021 voor het eerst een bezoek aan Saudi-Arabië, waarbij de Grand Prix verreden wordt op een stratencircuit in Jeddah. De Formule 2 maakt ook haar opwachting in het land in het Midden-Oosten en daar kan nog een derde klasse bij komen: de W Series. Het kampioenschap voor vrouwen tekende deze week een overeenkomst waardoor er in 2021 acht keer in het voorprogramma van de F1 wordt geracet. Die aankondiging leidde meteen tot de vraag of de W Series bereid zou zijn om een race af te werken in Saudi-Arabië.

W Series-CEO Catherine Bond Muir gaf toe dat het onwaarschijnlijk is dat er in 2021 in het Midden-Oosten geracet wordt. Toch zijn er volgens haar geen specifieke bezwaren tegen een race in Saudi-Arabië, ondanks de slechte reputatie die het land heeft op het gebied van gendergelijkheid. “Ik heb niets tegen afreizen naar Saudi-Arabië, mits we een betekenisvolle relatie kunnen opbouwen. En ik denk dat er wat tijd voor nodig is om dat voor elkaar te krijgen”, concludeert Bond Muir.

Aan de andere kant is het ook de vraag of Saudi-Arabië een race van de W Series wil organiseren. Het antwoord daarop is een volmondig ja. Dat zegt prins Khalid Bin Sultan Al Faisal, de president van de Saudische autosportbond. Het liefst wil men zelfs zo snel mogelijk een W Series-race organiseren. “Persoonlijk zou ik het heel graag zien. Ik zou de W Series graag willen verwelkomen in Saudi-Arabië en ze hier zien racen. Ik weet dat er acht ronden zijn en hopelijk zijn wij een van de gelukkige landen die een race krijgt.”

Vrouwen mochten tot 2018 niet autorijden in Saudi-Arabië. Sindsdien is dat wel toegestaan en volgens prins Khalid heeft er een omslag plaatsgevonden in het land: niet langer worden vrouwen geweerd uit de autosport, maar wordt deelname juist gestimuleerd. “Dit is dus iets wat wij heel graag willen doen”, refereert prins Khalid naar een W Series-race. “We willen onze locals graag inspireren en ze dit soort evenementen brengen. We willen graag meer vrouwen zien racen in Saudi-Arabië. We beginnen met de karting en we hebben Reema Juffali, zij racet in Groot-Brittannië in de Formule 4. Het is voor ons dus heel belangrijk om de W Series hierheen te brengen. Sport is voor iedereen en we proberen vrouwen echt te helpen naar een toekomst in de autosport. Dat nemen wij heel serieus. Het is goed om onze vrouwen in Saudi-Arabië te inspireren, dus hopelijk sluiten we een overeenkomst en komen ze naast de F1 en F2 racen.”