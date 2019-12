ROKiT en W Series kondigen meerjarige sponsordeal aan

Het telecommunicatiebedrijf heeft de afgelopen tijd flink geïnvesteerd in promotie binnen de racewereld. Zo is het dit jaar titelsponsor geworden van Williams, maar ook geldschieter van Venturi's Formule E-team en Lewis Hamiltons broer Nic, die in het British Touring Car Championship racet. Aan die lijst kan nu een nieuwe partner worden toegevoegd, want er is een nieuwe, meerjarige deal gesloten met de W Series. Het kampioenschap noemt het een grote sponsorovereenkomst en dat zal ook te zien zijn, want het logo van ROKiT verschijnt op alle twintig racewagens evenals de race-overalls van de coureurs.

Hierdoor is het bedrijf de eerste sponsor van het kampioenschap sinds de oprichting daarvan in oktober 2018. "We staan versteld door de progressie en het succes dat de W Series heeft geboekt sinds het haar intrede in de motorsport deed. We willen heel graag een belangrijk onderdeel uitmaken van de toekomst terwijl de klasse zich verder ontwikkelt de komende jaren", aldus ROKiT-voorzitter Jonathan Kendrick. "Net als de W Series is ROKiT jong, ambitieus en door technologie gedreven. Deze samenwerking past perfect bij ons."

Tijdens de Autosport Awards in het Grosvenor House Hotel op zondagavond zal er een showmodel van de W Series-wagen met nieuwe livery tentoongesteld worden. De volledige race-livery zal vervolgens bij de start van het nieuwe seizoen in 2020 uit de doeken worden gedaan.

Catherine Bond Muir, CEO van de W Series, zei: “We zijn erg enthousiast om ROKiT te verwelkomen in de W Series. Als een high-tech en klantgericht merk gaat ROKiT goed samen met de W Series en de missie om het gezicht van de motorsport te veranderen. We zijn blij dat we de komende jaren samen zullen racen. Het is ook spannend om een merk te zien dat al aanwezig is in de Formule 1, Formule E en andere gerenommeerde kampioenschappen, dat mogelijkheden voor vrouwen in de sport ondersteunt en actie onderneemt. We verwachten dat dit een opkomende trend wordt in 2020."

De W Series heeft een voorlopige kalender van zes ronden aangekondigd voor komend jaar, wat begint met een race mei op het gloednieuwe Igora Drive in Rusland. Aankondigingen van extra races worden snel verwacht."