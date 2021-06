Powell klasse apart in chaotische seizoensopener W Series

Powell, de nummer drie van het eerste seizoen van de W Series in 2019, domineerde het volledige openingsweekend van de raceklasse voor vrouwen. Vrijdag was ze al de snelste in de vrije training en de kwalificatie, waarna er op zaterdag ook in de race geen maat op haar stond.

Powell had vanaf pole-position een goede start en dook als leider de eerste bocht in, voor de als tweede vertrokken Sarah Moore. Een ronde later ging het in de eerste bocht mis voor titelverdedigster Jamie Chadwick. De Britse werd van achteren aangetikt door Jess Hawkins en viel daardoor terug in de rangorde, maar kon wel achteraan aansluiten.

Terwijl Powell vooraan het tempo controleerde, kwam Moore steeds meer onder druk te staan in het gevecht om de tweede plaats. Belen Garcia en Beitske Visser vonden de aansluiting, maar na een foutje in de twaalfde ronde ging Garcia wijd waardoor Visser op kon schuiven naar de derde plaats. Een ronde later viel Garcia's landgenote Marta Garcia stil, waarmee ze de safety car op de baan bracht.

Chaotische slotfase

Met nog minder dan tien minuten te gaan werd het hele veld in ronde 16 weer losgelaten voor een chaotisch slot van de race. Het begon met een spin voor Beitske Visser, die in de eerste bocht een aanvaring had met Emma Kimilainen en daardoor terugzakte naar de laatste plaats. Kimilainen hield haar auto wel op de baan, maar had wel een kapotte voorvleugel overgehouden aan het incident. Door de schade kon de Finse het tempo niet vasthouden waardoor ze terugzakte in de rangorde, alvorens de voorvleugel het in ronde 20 helemaal begaf. Problemen waren er ondertussen ook voor Abbie Eaton, die na contact ook van de baan spinde.

De chaos gebeurde allemaal in de achteruitkijkspiegels van Alice Powell, die van start tot finish aan de leiding reed en zo het seizoen in stijl aftrapte met een overwinning. Moore pakte op 0,743 seconde de tweede plaats. Fabienne Wohlwend – die de race als negende was gestart – maakte het podium compleet.

Belen Garcia was de beste debutante met de vierde plaats, gevolgd door Hawkins en Miki Koyama. Chadwick wist zich na haar spin in de tweede ronde nog knap terug te vechten naar de zevende plaats. Visser moest na de aanvaring met Kimilainen genoegen nemen met de dertiende plek.

Over een week zullen de coureurs van de W Series opnieuw in actie komen. Dan zal er wederom in het voorprogramma van de Formule 1 worden geracet op de Red Bull Ring.

Uitslag W Series Stiermarken

Pos. Coureur Team Verschil 1 Alice Powell Racing X 2 Sarah Moore Scuderia W 0.743 3 F.Wohlwend Bunker Racing 6.609 4 Belén García Scuderia W 7.224 5 Jessica Hawkins Racing X 10.387 6 Miki Koyama Sirin Racing 10.707 7 Jamie Chadwick Veloce Racing 11.265 8 Nerea Martí W Series Academy 11.666 9 Irina Sidorkova W Series Academy 12.159 10 Gosia Rdest Puma W Series Team 13.727 11 Ayla Agren M. Forbes Motorsport 15.352 12 Bruna Tomaselli Veloce Racing 16.685 13 Beitske Visser M. Forbes Motorsport 18.429 14 Emma Kimiläinen Ecurie W 18.817 15 Sabré Cook Bunker Racing 19.198 16 Abbie Eaton Ecurie W 27.915 17 Vicky Piria Sirin Racing - Marta Garcia Puma W Series Team