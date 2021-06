Nieuwe teamstructuur W Series: vanaf 2022 ook teamkampioenschap

Na een gedwongen onderbreking door het coronavirus staat de W Series aan de vooravond van haar tweede seizoen. Voorafgaand aan dat tweede jaar heeft de organisatie achter het kampioenschap enkele veranderingen doorgevoerd. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op het in 2019 nog ontbrekende kampioenschap voor teams. Vanaf 2022 komt er wél een officieel teamkampioenschap in de W Series, waarbij negen teams met twee auto’s aan de start verschijnen.

In de aanloop naar die stap wordt in 2021 geëxperimenteerd met een officieus kampioenschap voor teams. De achttien gekozen coureurs worden verdeeld over negen teams, die allemaal van een eigen livery worden voorzien. Zes van de teams worden gerund door nieuwe partners van de W Series: Bunker Racing, M. Forbes Motorsport, PUMA W Series Team, Racing X, Sirin Racing en Veloce Racing. De W Series brengt zelf Ecurie W en Scuderia W aan de start, evenals het W Series Academy-team. Dit team bestaat uit Irina Sidorkova en Nerea Marti, twee van de jongste dames in het veld. Zij zijn ook verzekerd van een plekje op de grid in 2022.

“In een korte periode hebben wij onze stempel gedrukt op de sector door onze ontwrichtende en innovatieve aanpak”, zei W Series CEO Catherine Bond Muir. “Deze nieuwe structuur plaveit de weg voor significante nieuwe investeringen, die onze huidige sponsors aanvullen. Dat samen ondersteunt onze snelle groei en onze samenwerking met de Formule 1.”

Het nieuwe W Series-seizoen gaat dit weekend van start. De dames racen op de Red Bull Ring, waar zij het voorprogramma vormen voor de Grand Prix van Stiermarken van de Formule 1.

Teams, coureurs en startnummers W Series 2021

Team Startnummer Coureur Bunker Racing 5 Fabienne Wohlwend 37 Sabre Cook M. Forbes Motorsport 17 Ayla Agren 95 Beitske Visser PUMA W Series Team 3 Gosia Rdest 19 Marta Garcia Racing X 21 Jessica Hawkins 27 Alice Powell Sirin Racing 11 Vicky Piria 54 Miki Koyama Veloce Racing 55 Jamie Chadwick 97 Bruna Tomaselli Ecurie W 7 Emma Kimilainen 44 Abbie Eaton Scuderia W 22 Belen Garcia 26 Sarah Moore W Series Academy 32 Nerea Marti 51 Irina Sidorkova