Marti pakt eerste W Series-pole in Miami, Visser en De Heus buiten top-10

De W Series trapt dit weekend in Miami het derde seizoen in het bestaan af en dat doet de klasse meteen maar met een doubleheader. Na de vrije training op vrijdag was het zaterdagochtend om 9.10 uur in Miami tijd om te kwalificeren voor de achttien deelnemende dames, waarbij de startopstelling voor beide races bepaald wordt. In de 30 minuten durende sessie is het voor alle rijders belangrijk om minimaal twee rondetijden te noteren: de snelste wordt gebruikt om de startgrid voor de eerste race te bepalen, met de tweede snelste ronde komt de startopstelling voor de tweede race tot stand.

Alice Powell was vrijdag al sterk aan het weekend begonnen met de snelste tijd in de vrije training en op zaterdagochtend lokale tijd hield ze die vorm vast door de snelste tijd te klokken in de eerste run. Die tijd hield nog wat langer stand nadat Chloe Chambers met nog tien minuten te gaan een code rood veroorzaakte door in bocht 14 te spinnen, maar in de slotfase van de kwalificatie gingen de dames er nog eens goed voor zitten. Zo slaagde regerend kampioene Jamie Chadwick er met nog vijf minuten te gaan in om onder de tijd van Powell door te duiken, waarna ze haarzelf nog verbeterde tot 1.56.990.

Dat bleek uiteindelijk niet genoeg voor de pole-position voor race 1, want in de laatste minuut dook Nerea Martí slechts 0.075 seconde onder de tijd van Chadwick. Een verbetering zat er niet meer in voor de Britse, doordat Fabienne Wohlwend met nog 30 seconden op de klok hard crashte en een vroegtijdig einde van de kwalificatie veroorzaakte. Daarmee pakte Marti voor het eerst pole in de W Series. Tijdens de eerste race deelt de Spaanse de eerste startrij met Chadwick – zij staat op pole-position voor de tweede W Series-race in Miami – terwijl Powell en Emma Kimilainen genoegen moeten nemen met posities drie en vier. Wohlwend klokte ondanks haar crash de vijfde tijd, voor Jessica Hawkins, Belen Garcia en Sarah Moore. De top-tien wordt voltooid door Abbi Pulling en Marta Garcia, terwijl de Nederlandse dames allebei buiten de top-tien eindigden. Zo start Beitske Visser de eerste race vanaf P12, terwijl Emely de Heus vanaf P15 aan de race begint.

De eerste W Series-race van het seizoen 2022 gaat zaterdag om 20.30 uur Nederlandse tijd van start.