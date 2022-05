Chadwick wint chaotische W Series-race in Miami, Visser knap vierde

Voordat de Formule 1-coureurs aan de derde vrije training voor de Grand Prix van Miami begonnen, werkten de dames van de W Series hun kwalificatie al af op het Miami International Autodrome. De Nederlandse deelneemsters moesten het doen met een plek buiten de top-tien: Beitske Visser klokte de twaalfde tijd, terwijl debutante Emely de Heus tot startplek 15 kwam. Vooraan pakte Nerea Marti haar eerste pole-position in de W Series, gevolgd door tweevoudig kampioene Jamie Chadwick en Emma Kimilainen.

Bij de start van de 30 minuten durende openingsrace van het W Series-seizoen kon Marti niet lang genieten van de pole-position. De Spaanse kwam - net als Belen Garcia en Alice Powell - slecht weg en viel terug tot in de achterhoede. Chadwick profiteerde en nam de leiding in handen, voor Kimilainen, Fabienne Wohlwend, Marta Garcia en Jessica Hawkins. Visser profiteerde van de chaotische start en klom op naar de zevende positie en die zou ze ook een tijdje behouden. Nadat Powell met horten en stoten op gang was gekomen, schreef ze haar bolide af in bocht 8. Daarmee veroorzaakte ze een safety car-fase, die uiteindelijk uitmondde in een code rood vanwege de langer dan verwacht durende reparaties aan de baanafzetting.

Chadwick komt bovendrijven in chaotisch slot

Na een onderbreking van ruim tien minuten kwamen de zeventien overgebleven rijders terug op de baan en met nog 15 minuten te gaan werd het veld weer op volle snelheid losgelaten. Chadwick en Kimilainen wisten meteen een gaatje te slaan naar Wohlwend, die onder druk van teamgenote Garcia kwam te staan en in bocht 11 werd ingehaald. Drie ronden later barstte het spektakel echt los: Wohlwend raakte bij het uitkomen van bocht 17 de muur en zag onder meer Hawkins en Visser voorbijkomen. Bij het ingaan van de negende ronde gingen de schermutselingen door, wat in bocht 5 leidde tot een botsing tussen Wohlwend en Abbie Eaton. Op dat moment nam Kimilainen in bocht 11 met veel risico de leiding over van Chadwick. Een belangrijke actie, want enkele seconden later kwam de safety car naar buiten.

Achter de safety car verstreken de dertig minuten racetijd, maar na het beëindigen van de neutralisatie werd er nog één ronde op volle snelheid gereden. De leidende Kimilainen kwam meteen onder druk te staan en maakte in bocht 1 een foutje, waardoor Chadwick en Garcia konden profiteren. Chadwick kwam in het restant van de slotronde niet meer onder druk te staan en pakte zo de eerste zege van dit W Series-seizoen. Garcia kwam na een botsing met Kimilainen als tweede over de finish, voor Hawkins en Visser op de vierde stek. Abbi Pulling werd vijfde, voor Bruna Tomaselli, de beste debutante Chloe Chambers, Marti, Belen Garcia en Sarah Moore op de tiende stek. Emely de Heus eindigde bij haar debuut op de twaalfde positie, terwijl Kimilainen door de botsing met Garcia terugviel naar de vijftiende positie.

Zondag komen de dames van de W Series opnieuw in actie op het Miami International Autodrome. De tweede race begint om 16.35 uur Nederlandse tijd.