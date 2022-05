Chadwick wint ook tweede W Series-race Miami, Visser zevende

Zaterdag werkte de W Series de eerste race van het seizoen 2022 af op het Miami International Autodrome. In een chaotische race pakte regerend kampioene Jamie Chadwick de overwinning, voor Jessica Hawkins en Beitske Visser, die allebei profiteerden van de tijdstraf die Marta Garcia kreeg voor haar botsing met Emma Kimilainen in de laatste bocht. Eerder op de dag had Chadwick de pole-position voor de tweede race al veiliggesteld, voor Nerea Martí en Kimilainen. Visser klokte de zevende tijd voor race 2, terwijl debutante Emely de Heus de vijftiende startplek veroverde.

In tegenstelling tot de openingsrace verliep de start van de 30 minuten durende race 2 vlekkeloos voor de achttien dames. Chadwick behield de leiding, terwijl Marti direct onder druk van Kimilainen kwam te staan. Een inhaalactie in bocht 11 mislukte echter, waarna de tweede poging in ronde 3 wel succesvol bleek. Visser was op dat moment al voorbij gegaan aan Hawkins in duel om de zesde plek. Wel moest de Nederlandse meteen een gaatje van drie seconden laten richting de top-vijf.

Na tien minuten ontstond in de kopgroep een beklijvende strijd, die aanvankelijk om de tweede positie ging. Marti zette de tegenaanval in op Kimilainen, die in eerste instantie nog kon counteren maar in de zesde ronde alsnog haar meerdere moest erkennen in de Spaanse. Chadwick was intussen spekkoper, want zij kon door de schermutselingen een gat van twee seconden slaan. Kimilainen bleek op dat moment nog niet uitgestreden, want in de achtste ronde deed Alice Powell een mislukte aanval op de derde positie. Dat kwam de Britse, vorig jaar tweede in het kampioenschap, duur te staan. Belen Garcia kon hierdoor namelijk in de aanval, al wist Powell die te pareren. De duels kostten echter veel tijd, waardoor Visser en Sarah Moore de aansluiting konden vinden. Zij wisselden in ronde negen van positie.

Drie ronden later zou Visser, met nog zeven minuten te gaan, ook de zevende stek verliezen aan Abbi Pulling. De Britse was in de laatste fase van de race de snelste dame op het asfalt en zou ook Moore verschalken voor P6. Een ronde later zag Moore ook Visser weer voorbijkomen, waardoor de Nederlandse weer opschoof naar de zevende positie.

Het gebeurde echter ver achter Chadwick, die onbedreigd naar haar tweede zege in twee races reed. Marti nam revanche voor haar slechte start in de eerste race door als tweede over de finish te komen. De strijd om de laatste podiumplek werd gewonnen door Powell, die daarbij wel in aanraking kwam met de spinnende Kimilainen. De Finse zag ook Belen Garcia voorbijkomen en kwam uiteindelijk als vijfde aan de finish, voor Pulling en Visser. Moore, Marta Garcia en debutante Chloe Chambers pakten de laatste punten. De Heus reed een foutloze race en sloot haar tweede W Series-race af op de twaalfde positie.

Over twee weken mogen de W Series-coureurs opnieuw aan de bak. Dan racen zij in het voorprogramma van de Formule 1 tijdens de Grand Prix van Spanje.