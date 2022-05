Chadwick verovert pole voor W Series-race, Visser P4 in Barcelona

De dertig minuten durende kwalificatie werd afgetrapt met drukte op de baan. Alle W Series-coureurs doken meteen de baan op en tijden werden in rap tempo verbeterd. Jamie Chadwick voerde eventjes de tijdenlijst aan, maar de baan verbeterde zich razendsnel. Maar liefst vijf dames wisten onder haar tijd te gaan. Beitske Visser nestelde zich na twaalf minuten op de zevende stek, met Emely de Heus op P13. WK-leider Chadwick klom intussen met een tiende verschil naar de derde plek. Abbi Pulling en Alice Powell stonden na de eerste runs op respectievelijk P1 en P2. Maar de verschillen waren klein.

Halverwege de sessie was Visser constant op zoek naar een snellere tijd, maar het beste leek wel van de banden af. De Friezin wist zichzelf niet van de zevende stek te halen en besloot terug te keren naar de pitstraat. De Heus was intussen een plekje gezakt en stond op een seconde van de snelste tijd op plaats nummer veertien. Met nog acht minuten op de klok was het Sarah Moore die er even goed voor was gaan zitten. De Britse coureur ging met een verschil zes tienden naar de voorlopige pole en kreeg met een verschil van 0.095 seconde gezelschap van Jessica Hawkins (P2). Dit drukte Visser terug naar P9 en De Heus naar P15. De tijden werden daarna wederom in rap tempo verbeterd.

Powell nam weer een hap van de snelste tijd af, maar daar kwam Hawkins die er nog eens twee tienden van wist af te snoepen. Het was constant stuivertje wisselen in de voorhoede. Powell wist in haar volgende rondje de eerste tijd weer terug te pakken. Visser was intussen weer naar P8 gesprongen, terwijl WK-leider Chadwick nu de snelste tijd klokte. Het was niet meer bij te houden. Visser sprong naar P3, maar werd meteen een plek omlaag gedrukt door Pulling. Chadwick scherpte intussen de poletijd verder aan.

Uiteindelijk veranderde de tijdenlijst niet meer. Chadwick trakteerde zichzelf op haar verjaardag op een negende pole in de W Series. Powell vangt de race in Spanje zaterdag als tweede aan, gevolgd door Pulling, Visser en Kimilainen. De Heus trainde zichzelf naar de vijftiende startpositie.

De W Series-race in Spanje start zaterdagmiddag om 14.40 uur.