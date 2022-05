Chadwick blijft perfect met W Series-zege in Spanje, Visser vijfde

Jamie Chadwick opende het W Series-seizoen twee weken geleden op ideale wijze door beide races in Miami te winnen. De tweevoudig kampioene vierde in Barcelona op vrijdag haar verjaardag en bezorgde haarzelf een mooi cadeautje door pole-position te veroveren voor de derde race van het jaar, die op het Circuit de Barcelona-Catalunya wordt verreden. Alice Powell pakte de tweede startpositie, met Abbi Pulling en Beitske Visser op de tweede startrij. Emely de Heus reed in de kwalificatie de vijftiende tijd, maar mocht door een straf van Tereza Babickova plaatsnemen op startplek 14.

De start verliep zonder problemen. Chadwick kwam vanaf pole het beste weg en sloeg op weg naar de eerste bocht meteen een gaatje naar Pulling, die meteen langs Powell ging in de strijd om P2. Ook Visser meldde zich in dat duel op weg naar de eerste bocht, maar moest eerder van het gas en zou daardoor de vierde stek verliezen aan Emma Kimilainen. Kimilainen en Visser konden het tempo van het trio vooraan niet volgen, maar Chadwick, Pulling en Powell waren aan het front zeer aan elkaar gewaagd. Het kleine gaatje tussen de leider en de nummer twee werd snel gedicht en lange tijd bleef de marge op zo’n halve seconde hangen.

Halverwege de race leek Chadwick het tempo ietwat te verhogen en een gaatje te slaan richting Pulling en Powell, maar de achtervolgers hadden ook daar weer een antwoord op. Tegelijkertijd zou het onderling ook niet tot een echt gevecht komen, waardoor Chadwick na 30 minuten en één ronde racen als eerste onder de finishvlag door reed. De regerend kampioene van Jenner Racing blijft daardoor op een score van 100 procent staan met drie zeges in drie wedstrijden. Pulling pakte met de tweede positie haar eerste podiumplek van het W Series-seizoen 2022, terwijl Powell het laagste treetje op het podium mocht betreden.

De vierde positie ging naar Kimilainen, die relatief makkelijk was weggereden bij Visser. De Nederlandse kwam in de laatste tien minuten van de race nog onder druk te staan, maar zou uiteindelijk als vijfde over de finish rijden. Kort daarachter volgde het Spaanse trio bestaande uit Marta Garcia, Belen Garcia en Nerea Marti. Fabienne Wohlwend werd negende, terwijl het laatste puntje naar Sarah Moore ging. De Heus reed een relatief eenzame race op de vijftiende stek, maar door de late uitvalbeurt van de gespinde Chloe Chambers werd de Nederlandse veertiende.

In het kampioenschap gaat Chadwick aan kop met de maximale score van 75 punten. Pulling is nu tweede in de titelstrijd met 38 punten, voor Powell met 33 punten en Visser met 31. De volgende ronde van het W Series-seizoen 2022 vindt op 2 juli plaats in het voorprogramma van de Britse Grand Prix op Silverstone.