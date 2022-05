Interview: W Series-debutante De Heus aast op podiumplekken

Het is snel gegaan voor Emely de Heus. Na vorig jaar haar debuut te hebben gemaakt in de formulewagens, rijdt ze dit jaar met de W Series in het voorprogramma van de Formule 1. De Zuid-Hollandse lijkt zelf nog een beetje te moeten wennen aan het idee dat ze straks het asfalt deelt met Max Verstappen en co. "Het voelt wel een beetje apart", erkent ze.

Het racen begon voor De Heus op negenjarige leeftijd. "Mijn drie jaar oudere broer was net gestopt met karten", vertelt ze. "Hij was op zijn derde begonnen, maar kwam er op zijn elfde achter dat hij voetballen eigenlijk leuker vond. Hij was er op een gegeven moment dus wel klaar mee en toen vroeg ik aan mijn pa of ik mocht gaan rijden."

Emely denkt dat haar ouders niet heel erg verrast waren toen ze hoorden dat hun dochter wilde karten. "Ze hadden het volgens mij wel verwacht. Ik was thuis altijd al met quadjes en mini-bikes in de weer", doet ze uit de doeken. De vader van Emely, die een grote passie voor autosport heeft en zelf ook graag achter het stuur van een raceauto mag kruipen, hoefde niet lang na te denken over het verzoek van zijn dochter en bouwde de kart van zoonlief meteen om. De Heus triomfantelijk: “Vervolgens reed ik ermee.” Als het aan Emely had gelegen, was ze al eerder begonnen. “Ik liep vanaf mijn derde al rond op de kartbaan. Ik keek altijd een beetje toe hoe mijn broer aan het karten was, maar ik wilde stiekem zelf graag rijden. Ik had het alleen nooit gevraagd. Maar toen mijn broer besloot te stoppen, dacht ik bij mezelf: dit is mijn kans.”

Het kartavontuur van De Heus begon met een minicursus op de nabijgelegen kartbaan in Strijen. "Daarna gingen we voor de lol aan clubraces meedoen. Ik eindigde steeds in de top-drie. Vervolgens besloten we het hogerop te zoeken", aldus De Heus over hoe haar kartcarrière van de grond kwam. Kimi Raikkonen en Michael Schumacher blijken Emely's grootste voorbeelden te zijn. "Ik ben altijd wel een fan van Kimi geweest. Daarom reed ik in de karting ook altijd met nummer zeven. Ik weet niet precies hoe het gekomen is dat ik fan van hem ben geworden, want ik ben het al van kleins af aan. Maar net als hij heb ik voor het team van Peter de Bruijn gereden en nadat ik daar eenmaal de kart had zien staan waarmee hij was begonnen, was ik helemáál fan." De voorliefde voor Schumacher heeft ze overgenomen van haar broer. "Mijn broer was vroeger fan van hem en daardoor ik automatisch ook, aangezien ik altijd tegen mijn broer opkeek."

Stap naar F4 met MP Motorsport

Vorig jaar maakte De Heus de stap van de karting naar formulewagens. Ze ging voor MP Motorsport uit het naburige Westmaas racen in het Spaanse Formule 4-kampioenschap. "Het kwam eigenlijk een beetje onverwacht", vertelt De Heus over de switch naar de auto's. "Ik kreeg in december pas te horen dat ik het jaar erop in een formulewagen zou gaan rijden. Mijn plan was eigenlijk om in de KZ te gaan karten. Ik had nog helemaal niet getest, dus dat moesten we ook nog snel gaan doen. Het ging allemaal een beetje onvoorbereid, maar ik heb vorig jaar wel heel veel geleerd."

De mogelijkheid om Formule 4 te rijden kwam dan onverwacht, het was wel een droom die uitkwam. En dat het met MP Motorsport gebeurde, maakte het extra speciaal. Van kinds af aan komt ze daar namelijk al over de vloer. Vader Bert is goed bevriend met MP Motorsport-eigenaar Henk de Jong - beiden zijn ondernemer in de Hoeksche Waard, beiden hebben een enorme passie voor autosport. Sinds 2018 racen ze ook elk jaar samen in de 24 uur van Dubai met een Mercedes-AMG-GT3, waarbij voormalig GP2-coureur Daniël de Jong, de zoon van Henk, en routinier Jaap van Lagen de rijdersbezetting completeren. "Ik liep daar als klein meisje al rond en droomde er altijd van om op een dag ook in één van die auto's te zitten. Dat ik vlak voor het begin van het seizoen te horen kreeg dat ik Formule 4 kon gaan rijden, was dan ook best gaaf", erkent De Heus.

Het begin was lastig maar naarmate het seizoen vorderde, kreeg De Heus de auto steeds beter onder de knie. "Ik moest in het begin vooral wennen aan het gewicht dat meekomt. In karting stuur je een bocht in en geef je gelijk weer gas, maar dat is met een formulewagen een ander verhaal doordat er heel wat gewicht meekomt." Gevraagd naar de race waarin ze haar beste resultaat van het seizoen behaalde, antwoordt ze lachend: "Dit keer raakte ik gewoon niets! In Jerez ging ik in principe ook best goed qua snelheid, maar verloor ik twee keer mijn voorvleugel waardoor ik ergens achteraan eindigde." Ook de starts waren een dingetje. "Ik moest leren dat je niet zo makkelijk ergens tussendoor kan glippen als in de karting."

Eerder dan verwacht in de W Series

De kans om aan de W Series deel te nemen, kwam eveneens eerder dan verwacht. "We wilden sowieso ooit in de W Series terechtkomen, maar het plan voor dit jaar was eigenlijk om nog een seizoen Formule 4 te doen of een andere raceklasse te proberen." Zo werd er in december getest in het Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA). "Maar opeens kwam er een brief waarin ik uitgenodigd werd om in Arizona te testen."

Op zoek naar nieuw talent organiseerde de W Series van 31 januari tot en met 4 februari een test op de Inde Motorsports Ranch. Veertien rijdsters mochten daar met een Amerikaanse Formule 4-bolide laten zien wat ze in huis hebben. "Die test verliep beter dan ik had verwacht. Het was een smalle baan met weinig grip, heel anders dan de circuits die ik in Europa gewend was. De auto was ook iets anders. Maar ik had de baan snel onder de knie en het ging eigenlijk best wel goed. Ik was een van de snelleren", aldus De Heus.

"Ze keken naast je snelheid ook naar dingen als hoe snel je je na een foutje herpakt en of je je elke sessie wel verbetert." De Heus moet lachen als ze terugdenkt aan een moment waarbij ze even van de baan raakte. "Ik ging eraf en dacht dat ik het verpest had, maar ik hoorde later dat ze stonden te juichen omdat ik iets probeerde! Ik was in die sessie uiteindelijk alsnog een klap sneller dan de anderen, terwijl ik veel minder ronden had gereden."

De Heus mocht terugkomen voor een test in Barcelona, waar samen met de vaste coureurs uit het kampioenschap werd gereden. De Heus: "De eerste dag verliep niet helemaal naar mijn zin. De W Series-auto was iets anders dan ik had verwacht. Ik moest er echt even aan wennen, maar ik verbeterde me wel steeds. De tweede dag ging gewoon goed. Ik had een prima snelheid in vergelijking met de anderen en ik was constant." Daarmee had De Heus voldoende laten zien voor een stoeltje. "Zodoende rijd ik dit jaar al in de W Series in plaats van volgend jaar."

Podiumplaatsen het doel

De Heus is een van de vijf rookies die in 2022 op de grid staan van de W Series. Wat ze van haar eerste seizoen in de W Series verwacht? "Ik hoop natuurlijk voor het podium mee te doen", zegt De Heus, die een team vormt met Beitske Visser, met een lach. "Ik vind het altijd moeilijk om iets te roepen voordat het seizoen begonnen is, maar ik hoop gewoon dat het goed gaat en ik mezelf elke race verbeter." Om vervolgens aan te geven dat ze wel degelijk de ambitie heeft om in haar eerste jaar in de W Series meteen voor de prijzen mee te doen. "Het podium is wel waar ik voor ga."

Van de relatieve luwte van de Spaanse Formule 4 naar de drukte van de Formule 1-weekenden. Het is een behoorlijke verandering. "Ik weet niet of ik daar wel zo blij mee ben", zegt ze eerlijk over het feit dat er ineens veel meer ogen op haar gericht zullen zijn. "Dat zal wel even wennen zijn." De Heus, die het racen combineert met een opleiding Marketing en Communicatie aan het Johan Cruijffcollege, oogt kalm. "Maar de spanning zal wel komen op het moment dat ik daar ben. Als iemand mij voor een race vraagt of ik zenuwachtig ben, is het antwoord standaard nee. Maar als ik daarna in de auto stap, begin ik het wel te voelen. Maar als ik eenmaal zit, is die spanning ook zo weer weg hoor. Dan is het helm op en rijden!"