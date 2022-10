F1 werkt aan nieuwe raceklasse speciaal voor jonge vrouwen

Het nieuwe dameskampioenschap focust zich volgens bronnen namelijk op jongere coureurs, vanaf ongeveer 16 jaar. De klasse moet een opstap worden naar de F3 en vervolgens naar de F2. Hoewel er nog niets is bevestigd, lijkt het waarschijnlijk dat er F4-wagens zullen worden gebruikt. De serie zou onder de paraplu van de bestaande F2/F3-organisatie komen te vallen, met auto's van de teams die al deelnemen aan die kampioenschappen. Verwacht wordt dat het nieuwe damesveld uit twaalf tot vijftien auto's zal bestaan.

De F1 heeft nog geen concrete details bekendgemaakt, maar een woordvoerder heeft opgemerkt: "We zijn vastbesloten om talentvolle vrouwelijke coureurs meer kansen te geven om verder te komen en de top te bereiken." Binnenkort kunnen er meer details over de plannen naar buiten komen, stelt de woordvoerder ietwat schemerig.

W Series sloot zich in 2021 aan bij het F1-ondersteuningsprogramma, maar de toekomst van de klasse is twijfelachtig nu het in financiële problemen is gekomen. Door de geldnood moesten de laatste twee races van dit seizoen worden geannuleerd, waaronder het F1-weekend in Austin, Texas. Singapore werd daarmee de laatste race van het seizoen. Bronnen binnen de F1-wereld geven aan dat de W Series overleeft en in 2023 zal terugkeren. De klasse zou ook met de komst van een nieuw raceklasse voor vrouwen blijven bestaan omdat het om snellere, F3-achtige auto's en oudere coureurs gaat.

Hamilton: "Wordt nog te weinig gedaan"

Zevenvoudig F1-wereldkampioen Lewis Hamilton stelde donderdag op Circuit of the Americas (COTA) dat de autosport meer moet doen om vrouwelijke coureurs aan te moedigen. "Er is niet genoeg aandacht geweest voor vrouwen in de sport gedurende het hele bestaan van de F1", zei hij. "Er wordt nog steeds niet genoeg nadruk op gelegd. Het geweldige werk dat daar wordt verricht, is niet zichtbaar. Vrouwen zijn onvoldoende vertegenwoordigd over de hele linie binnen onze sport. Een pad voor deze jonge, geweldige coureurs naar de F1 ontbreekt."

Hamilton wil afrekenen met de criticasters. "Dan heb je mensen die zeggen: 'We zullen nooit een vrouwelijke F1-coureur zien'. Dat is geen goed verhaal. Dus ik denk dat we meer moeten doen." Hij is van mening dat de F1 de W Series had kunnen redden. "Voor de organisatie - met F1 en Liberty die het zo goed doen - was het voor hen een kleine moeite geweest om te helpen."