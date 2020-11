F1 strikt W Series voor bijprogramma bij acht races in 2021

De Formule 1 en de W Series waren al enige tijd met elkaar in gesprek over een samenwerking. Er was al overeenstemming bereikt dat de vrouwen in 2020 in het bijprogramma van de Grands Prix van Mexico en de Verenigde Staten zouden racen, maar die plannen konden de prullenmand in vanwege het coronavirus. In 2021 volgt er een herkansing: de Formule 2 en Formule 3 racen volgend jaar niet meer in hetzelfde weekend in het voorportaal van de F1 en dat maakt de weg vrij voor de W Series om die leegte bij een aantal races op te vullen. Om welke Grands Prix het gaat, is nog niet bekend.

“Na zo’n succesvol debuutseizoen [in 2019] zijn we bij W Series zeer verheugd dat we vanaf 2021 gaan samenwerken met de Formule 1”, zei W Series-CEO Catherine Bond Muir. “De F1 is met afstand ’s werelds grootste autosportklasse en een samenwerking met de Formule 1 was ons ultieme doel toen we beloofden dat de W Series in de toekomst groter en beter zou worden. Er bestaat geen twijfel over dat ons wereldwijde bereik, impact en invloed significant gaat groeien nu de W Series naast en in samenwerking met de Formule 1 gaat racen.”

Een andere doelstelling van de W Series is dat de klasse de ‘standaardoptie’ wordt voor vrouwelijke coureurs die een professionele racecarrière nastreven, stelt Bond Muir. “Dat we nu in de buurt van de F1 zitten, gaat helpen in dat proces. Het feit dat je in de W Series nu FIA Superlicentie-punten krijgt wordt wat dat betreft ook een belangrijke factor. We zijn heel dankbaar dat Chase Carey, Ross Brawn en hun collega’s geloven in W Series en diversiteit en inclusiviteit op deze manier de prioriteit geven. We hebben de intentie om hun uitstekende #WeRaceAsOne-programma dit jaar en in de komende jaren vooruit te stuwen.”

Ook F1-baas Brawn is verheugd met de nieuwe samenwerking met de W Series. “Het is voor ons een heel belangrijk moment dat wij W Series kunnen verwelkomen als partner bij acht races [in 2021]. Sinds hun eerste race in 2019 is de serie een baken geweest. We geloven dat het ongelooflijk belangrijk is om iedereen de kans te geven om het hoogste niveau in onze sport te bereiken. Hun samenwerking met de F1 vanaf volgend seizoen laat onze vastberadenheid en toewijding zien om deze spannende serie te tonen en het belang van meer diversiteit in onze sport te onderstrepen.”

De W Series debuteerde in 2019 op de internationale circuits. Destijds ging de klasse een samenwerking met DTM aan. Ook in 2020 zou de W Series in het voorportaal van de DTM acteren en bovendien dus aanwezig zijn bij de Grands Prix van Mexico en de Verenigde Staten. Het W Series-seizoen werd echter afgelast vanwege het coronavirus en dat gold ook voor de wedstrijden in het voorportaal van de Formule 1.