W Series-baas: “Krijgen snel een vrouwelijke F1-coureur”

Veel mensen twijfelden aanvankelijk over het nut en de noodzaak van de W Series, maar het kampioenschap staat na één jaar al goed op de kaart. Kun je voor ons samenvatten wat jullie tot dusver hebben bereikt en hoe jullie de publieke perceptie in korte tijd hebben weten te veranderen?

“Ik vind dat we een enorme prestatie hebben geleverd door vorig jaar voor de eerste race twintig vrouwen op één grid samen te brengen. Dat was fantastisch. Zoiets hebben we in de formulewagens nog niet eerder gezien. Volgens mij werd het kampioenschap erg goed ontvangen en was er ook veel dankbaarheid. Men vond het kennelijk tijd dat er meer vrouwen in de autosport stapten. Volgens mij hebben we er sindsdien voor gezorgd dat vrouwen een beter imago hebben gekregen over de gehele breedte van de autosport. Er wordt nu anders tegen ze aangekeken, ze zijn in aanzien gestegen. Natuurlijk is er nog meer werk te doen. We moeten ervoor zorgen dat er meer vrouwen in de hogere raceklassen terechtkomen.”

Het moet geen makkelijke beslissing zijn geweest om een streep door het seizoen 2020 te zetten. Jullie staan hierin echter niet alleen. Heel veel sportevenementen gaan dit jaar niet door. Maar er zijn ook raceklassen die inmiddels wel weer rijden. Waarom was het volledig afblazen van het seizoen 2020 uiteindelijk de beste optie voor jullie?

“Om het simpele feit dat het gewoon niet mogelijk was om coureurs uit vijftien verschillende landen allemaal in Europa te krijgen en ze hier voor langere tijd te houden. Het zou ook niet eerlijk zijn geweest naar de coureurs die geen mogelijkheid zagen om hier te komen. Hoe kunnen we zeggen dat iedereen welkom is in de W Series en vervolgens met maar tien of twaalf coureurs gaan racen doordat anderen vanwege de plek waar ze wonen niet van de partij kunnen zijn? We hebben een fundamenteel andere insteek dan alle andere raceklassen. Je kan namelijk gratis bij ons komen rijden én wij betalen alle onkosten die de coureurs maken. We willen bovendien een wereldwijde raceklasse zijn. Als we ons vervolgens beperken tot een paar Europese landen, komt dat eenvoudigweg niet overeen met hetgeen we voor ogen hebben. Maar we kijken uit naar volgend jaar. Daarover zijn natuurlijk al gesprekken gaande. Ik ga je echter nog niet vertellen waar we allemaal gaan racen, buiten Austin en Mexico [waar de W Series zoals eerder aangekondigd racet in het voorprogramma van de Formule 1], omdat er nog geen overeenkomsten zijn gesloten. We willen volgend jaar echter nog groter en sterker zijn als kampioenschap. Ik denk dat we als raceklasse ook te jong zijn om aan iets te beginnen wat niet heel goed zou zijn geweest, omdat we daar dan om herinnerd zouden worden.”

Catherine Bond Muir, CEO van de W Series. Foto: W Series

Dit jaar lijkt er in sport in het algemeen meer aandacht te zijn voor zaken als sociale ongelijkheid en diversiteit. Op wat voor manier helpt dit de W Series?

“Het helpt ons bij de commerciële gesprekken die we voeren. We hebben een missie. We willen ons niet bezighouden met clichés. We willen dat meer vrouwen actief worden in een sport waaraan van oudsher niet veel vrouwen meedoen. Die authenticiteit spreekt merken aan. We gaan geen t-shirts met leuzen dragen om onze zaak te promoten. We zijn wie we zijn.”

Wat als de boodschap die een sport probeert uit te dragen een politiek randje krijgt?

Neem Black Lives Matter. Ik vind het fantastisch om te zien hoe de coureurs stelling hebben genomen en hoe Lewis Hamilton besloten heeft om het bereik dat hij heeft in te zetten voor iets goeds. Nog mooier vind ik het om te zien hoe Mercedes hem hierin steunt door te zeggen dat het geen politieke kwestie is maar een kwestie van mensenrechten. Er zit natuurlijk veel overlap tussen politiek en mensenrechten. Het is geweldig dat Mercedes zich achter Lewis heeft geschaard. Hij staat niet alleen, maar heeft de steun van zijn team. En nu meer en meer individuele sporters hun bereik gebruiken om zich hard te maken voor een zaak, komen er ook steeds meer bedrijven die sponsor zijn, en sportorganisaties die dit doen.”

Jullie betalen alles voor de deelnemers, wat erg ongebruikelijk is. Coureurs zijn hierdoor niet afhankelijk van vermogende ouders of het hebben van sponsors voor hun carrière. Wat voor effect heeft dat gehad?

“In de W Series rijdt een coureur genaamd Alice Powell. Zij was de eerste vrouwelijke rijder die punten scoorde pakte in de GP3. Maar vervolgens kwam ze zonder geld te zitten, waardoor er niet verder geracet kon worden. Haar carrière stond vijf jaar lang stil tot de W Series voorbij kwam. We zijn er heel trots op dat we haar weer terug in de sport hebben kunnen brengen. Het laat aan jonge meiden, die zich afvragen of autosport iets voor ze is, zien dat hun vader of moeder niet de loterij hoeft te winnen om mee te kunnen doen. We willen graag meer doen op het instapniveau. We zouden de coureurs eigenlijk op jongere leeftijd al ondersteuning moeten geven. We zijn er nog niet helemaal over uit over hoe we dat het beste kunnen gaan doen. Maar het is wel iets wat moet gebeuren, want wat we niet willen is dat een veelbelovend talent in een vroeg stadium al voor de sport verloren gaat, simpelweg doordat ze het geld niet bij elkaar kan krijgen om met Ginetta’s of Formule 4-achtige auto’s te gaan rijden.”

Wanneer komt er weer een vrouwelijke coureur in de Formule 1? Jij bent de expert. Hoe ver zijn we daar nog van verwijderd?

“Ik weiger altijd om deze vraag te beantwoorden.”

Tot vandaag!

“Het zou op twee manieren kunnen gebeuren. Mogelijk dat een goede, snelle coureur genoeg sponsoring bij elkaar kan brengen om zich een weg door de Formule 3 en Formule 2 te kunnen banen. Maar je maakt meer kans als je er eerst voor zorgt dat 10- tot 13-jarige meisjes net zoveel uren achter het stuur kunnen doorbrengen als jongens op die leeftijd. Doordat mensen graag weer een vrouw in de Formule 1 willen zien, kunnen de beste meiden waarschijnlijk op jonge leeftijd al op veel commerciële steun rekenen. Hopelijk komen ze dan uit bij de W Series, waarna ze verder gaan in de Formule 3 en Formule 2. En dan is het hopen dat één voldoende steun krijgt om in de Formule 1 te komen. Hoe lang dat duurt? Geen idee. Tien jaar misschien? Misschien dat het sneller kan als iemand een vrouwelijke coureur echt de ondersteuning geeft om er te komen, maar realistisch gezien moet je aan een jaar of tien denken.”

Door het coronavirus is het op het moment niet makkelijk om sponsors te vinden. Hoe ziet het eruit voor de W Series als het gaat om het strikken van nieuwe sponsors?

“Ik heb er erg veel vertrouwen in dat we nieuwe sponsors kunnen strikken omdat we een geweldige boodschap te verkopen hebben op het vlak van diversiteit. En onze races worden over de hele wereld uitgezonden en goed bekeken. Maar we zijn niet afhankelijk van sponsoring om te kunnen racen. Natuurlijk moeten we op een bepaald moment onszelf kunnen bedruipen en een winstgevende business zijn, aangezien onze aandeelhouders graag zouden zien dat hun investering ook wat oplevert. Maar als we volledig afhankelijk zouden zijn van sponsors, zou ik wel een beetje nerveus worden gezien de economische vooruitzichten als gevolg van wat de wereld momenteel doormaakt. Maar ook als we geen sponsor vinden, wordt er volgend jaar geracet.”