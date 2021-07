Dominante zege levert Chadwick klassementsleiding op in W Series

Chadwick won eerder dit seizoen al een race op de Red Bull Ring, terwijl de andere twee races een prooi waren voor Alice Powell. Zaterdag stonden beide titelconcurrenten op de Hungaroring naast elkaar op de eerste startrij voor de vierde race van het seizoen.

Nadat ze op vrijdag al de snelste was in de vrije training en de kwalificatie, was titelverdedigster Chadwick ook in de race een klasse apart. Powell kwam goed van haar plek vanaf de tweede startplaats, maar toch was het Chadwick die als leider de eerste bocht indook. Beide coureurs sloegen vervolgens al snel een gaatje naar de rest van het veld, al kon ook Powell het tempo van Chadwick niet bijbenen. De titelverdedigster kon zo onbedreigd naar de zege rijden, terwijl ze onderweg ook nog extra bonuspunten opraapte door met een 1.43.611 de snelste raceronde te noteren.

De zege en de bonuspunten leveren Chadwick de leiding op in de strijd om het kampioenschap. Powell zakt terug naar de tweede plaats, ondanks het feit dat ze achter Chadwick als tweede aan de finish kwam.

Eerste podium voor Marti, Visser vijfde

De laatste trede op het podium ging naar Nerea Marti, die daarmee haar allereerste podiumfinish in de W Series wist te scoren. Irina Sidorkova kwam als vierde aan de finish, nadat zij in bocht 3 voorbij was gegaan aan Beitske Visser. De Nederlandse was de race als vierde gestart, maar moest achter Sidorkova uiteindelijk genoegen nemen met de vijfde plaats.

Net als de Formule 1-coureurs kunnen ook de rijders in de W Series nu gaan genieten van een zomerstop. Eind augustus gaat de raceklasse voor vrouwen in het voorprogramma van de Formule 1 verder op het circuit van Spa-Francorchamps.