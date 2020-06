Visser riant aan de leiding in virtuele W Series

Visser startte de eerste heat vanaf pole position, maar kwam slecht weg, werd ingehaald en moest vanaf de derde plaats aan een inhaalrace beginnen. Vijf minuten voor het einde van de vijftien minuten durende race wist de 25-jarige Nederlandse de leiding te heroveren om die vervolgens niet meer af te staan.

In de tweede heat kon Visser door de omgekeerde startopstelling geen potten breken, ze eindigde op een kleurloze zesde plaats, maar voor de derde en laatste heat pakte ze opnieuw pole. Ditmaal had ze wel een goede start en ze creëerde meteen een gat. De concurrentie zag Visser dan ook pas na de finish weer terug.

Uiteraard was Visser na afloop meer dan tevreden met haar resultaat op deze technische baan: “Het Circuit of the Americas is een compleet ander circuit dan Monza met z’n lange rechte stukken en het zware remmen. CotA is snel en vloeiend, vooral de eerste sector. Als je daar een fout maakt, dan werkt dat door in de volgende bochten, dus je moet een goed ritme hebben. Ik hoop dat ik kan blijven winnen, maar iedereen oefent keihard.”

Een week eerder had Visser op Monza ook al twee van de drie races gewonnen. Ze leidt nu het algemeen klassement met 100 punten, tweede is de Russiche Irina Sidorkova met 86 punten. De volgende ronde van de W Series Esports League wordt volgende week donderdagavond op de virtuele versie van Brands Hatch verreden.