Afgelopen weekend ging op het Miami International Autodrome het derde jaargang van de W Series van start. In de Floridase hitte werkten de achttien rijdsters een double-header af. De eerste wedstrijd op het nieuwe stratencircuit rond het Hard Rock Stadium verliep bijzonder tumultueus, gedurende het tweede treffen had de racedirectie het een stuk minder druk. Wat beide races met elkaar gemeen hadden was de winnares: de kampioene van de afgelopen twee jaar Jamie Chadwick schreef beide wedstrijden op haar naam, waarmee ze een perfect begin van het seizoen kende.

Net als Chadwick is Beitske Visser in Miami aan haar derde haar in de W Series begonnen. In het eerste seizoen van de raceklasse voor vrouwelijke coureurs streed de Friezin mee voor de titel. Uiteindelijk won Chadwick met tien punten verschil. Het tweede seizoen verloopt ronduit teleurstellend. Het materiaal werkte niet mee en er is een zware crash op Spa-Francorchamps. Visser finishte geen enkele keer op het podium en sloot het kampioenschap af op de achtste plaats. Voor 2022 geldt het adagium: nieuwe ronde, nieuwe kansen.

In Miami was de overwinning nog buiten bereik, maar zette Visser wel de eerste stap terug naar de top door in de seizoensouverture op het podium te eindigen. “Het was van alles wat”, vat Visser het weekend in Miami voor Motorsport.com in een paar woorden samen. “De kwalificatie ging niet zo best. Op de eerste set banden ging het wel oké, maar op de tweede set had ik de hele tijd last van verkeer. Toen ik eindelijk een vrije baan had, was er een rode vlag. Die kwam voor mij dus op een slecht moment.”

Visser moest als twaalfde aan de seizoensopener beginnen. “Gelukkig voor mij was de eerste race één grote chaos. Want als je vooraf tegen me had gezegd dat ik het podium zou halen vanaf de twaalfde startplek, dan had ik je waarschijnlijk voor gek verklaard, ook omdat we in de W Series geen DRS hebben.” Visser excelleerde in omstandigheden die bijzonder listig waren. “Het was een heel vette race”, glundert ze. “Er was totaal geen grip. We gleden alle kanten op. Dat ik uiteindelijk nog op het podium ben geëindigd, daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee.”

De op één na beste rondetijd uit de kwalificatie werd genomen om de startopstelling voor de tweede race te bepalen. Het betekende dat Visser zondag als zevende op de grid plaatsnam. “Na de eerste ronde had ik Jessica [Hawkins] ingehaald, maar ik had de snelheid daarna niet helemaal, waardoor ik wat terugzakte. Aan het einde verloor ik nog een plekje, waardoor ik de race finishte op de positie waarop ik was begonnen. Dus ja, het was geen goede race, maar ook geen slechte race. Ik heb in elk geval weer wat punten gepakt.”

“Tricky baan, maar wel vet”

Hoewel de coureurs in de Formule 1 zich tijdens het weekend in Miami kritisch uitlieten over het asfalt en de krappe chicane, is Visser wel enthousiast over de nieuwe Amerikaanse omloop. “Het is een tricky baan, maar wel heel gaaf. Ik weet dat de Formule 1-coureurs klaagden over de chicane, maar ik vind hem eigenlijk wel vet. Het scheelt natuurlijk dat onze auto’s iets kleiner zijn dan die in de Formule 1”, aldus Visser.

Voor de W Series bleken de omstandigheden op zondag stukken beter, getuige de lagere rondetijden. Visser denkt dat een nachtelijke regenbui de rijdsters in de W Series geholpen heeft. “In de Formule 1 wordt met Pirelli-banden gereden en wij rijden met Hankooks. Hoe meer rubber zij neerleggen, hoe minder grip wij hebben. Dat was eerder ook altijd wel het geval, maar op zaterdag was het een beetje extreem.” Verder wierp een spoedreparatie aan het asfalt bij de laatste bocht ook zijn vruchten af. Visser: “Dat nieuwe stuk asfalt was op zaterdag een drama maar op zondag was het weer oké.”

Titelkansen

De hamvraag is of Visser in 2022 net als in het eerste jaar weer voor het kampioenschap kan meedoen. “In elk geval beter als vorig jaar”, lacht Visser op de vraag wat er dit jaar mogelijk zal zijn in het klassement. “Vorig jaar was natuurlijk een drama. Alles ging mis. Maar ik sta na het eerste weekend derde, wat al een beter begin is. De snelheid is er. En de volgende wedstrijd is in Barcelona, waar ik een supergoede pre-season test had. Dus ik hoop daar gewoon mee te doen voor de overwinning.”

Beitske Visser in actie bij het Hard Rock Stadium in Miami Gardens. Foto: Alexander Trienitz