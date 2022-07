Visser over dominantie Chadwick: “Ze maakt gewoon geen fouten”

Afgelopen weekend werkte de W Series in het voorprogramma van de Formule 1 haar vijfde race van het seizoen af. De wedstrijd was een prooi voor Jamie Chadwick, die daarmee nog altijd ongeslagen is in 2022. In het kampioenschap staat de rijdster uit Bath op 125 punten, waarmee ze liefst zeventig punten voor staat op de nummer twee in de stand Abbi Pulling (55 punten). Beitske Visser staat halverwege het seizoen, er zijn nog vijf races te gaan, twee punten achter Pulling derde in het klassement (53 punten).

Het weekend op Paul Ricard begon veelbelovend voor Visser. Ze reed de snelste tijd in de vrije training. In de kwalificatie noteerde ze op 0.011 seconde van Chadwick de tweede tijd, maar kreeg ze door een straf voor Chadwick alsnog haar allereerste pole-position in de W Series in handen. “Ik vind dit sowieso een leuke baan”, blikt Visser tegenover Motorsport.com terug op haar sterke kwalificatie-optreden in Frankrijk. “In de vrije training stond ik ook bovenaan, dus ik wist dat ik de snelheid had. Jamie perste er nog een ronde uit die net een honderdste sneller was dan die van mij, maar gelukkig voor mij kreeg zij nog een penalty, waardoor ik vooraan mocht starten.” Chadwick kreeg twee startplaatsen straf omdat zij tijdens de kwalificatie bij de pituitgang ruim over de witte lijn was gegaan.

Visser slaagde er op zaterdag echter niet in om haar pole-position te verzilveren. Chadwick ging bij de start meteen voorbij aan Nerea Marti, die bijzonder moeizaam van haar plek kwam, en rekende bij de derde bocht af met Visser. Na een vroege safety car-periode voor een incident bij de start sloeg Chadwick een gaatje, alvorens het veld weer bij elkaar werd gebracht door een tweede neutralisatie voor een botsing tussen Emely de Heus en Chloe Chambers, die eerstgenoemde een stop-and-go van tien seconden opleverde en laatstgenoemde een DNF. Bij de tweede herstart nam Visser de leiding van Chadwick over door bij de eerste bocht aan de binnenkant te duiken, maar de Britse zou bij de tweede bocht de kop weer heroveren. Een paar bochten later verloor Visser ook een positie aan Belen Garcia. Visser viel later nog van het podium door een momentje bij de elfde bocht, waarna ze zich tevreden moest stellen met de vierde plek. “Een moeilijke race”, laat Visser weten op Twitter. “De auto deed niet echt wat ik wilde. Ik heb alles gegeven maar vierde was het maximaal haalbare. Ik sta nog steeds derde in het kampioenschap en volgende week racen we verder in Boedapest dus dan proberen wee het weer.”

De vierde plaats in Frankrijk volgde op vijfde plekken in Spanje en Engeland, nadat ze aan het begin van het seizoen derde en zevende was geworden in de double-header in Miami. “In Barcelona had ik in de race veel te veel overstuur. Ik had daardoor gelijk al mijn banden oververhit. Gelukkig kun je daar niet inhalen, waardoor ik ze achter me kon houden. Maar daar hadden we de pace dus niet echt”, vertelt Visser aan Motorsport.com. “Op Silverstone ging het beter. Dat is gewoon een baan die je goed moet kennen, dus de Engelsen hebben daar wel een klein voordeel. Maar ik heb op zich daar nog wel redelijk wat punten gepakt.”

Geen fouten

Chadwick heeft in totaal nu zeven races op rij gewonnen in de W Series. “Gewoon geen fouten maken”, luidt volgens Visser het simpele antwoord op de vraag hoe het Chadwick lukt om maar te blijven winnen. “Ik had het dit weekend eindelijk voor elkaar in de kwalificatie. Het was nog niet helemaal goed genoeg, maar ik stond in elk geval vooraan.” Om daar na een korte pauze aan toe te voegen: “En ik weet niet hoe het met de anderen zit, maar wij hadden vorig jaar onze laatste race in oktober en dit jaar was onze eerste race in mei en in die tussenliggende periode heb ik op de anderhalve dag pre-season test na helemaal niet gereden. Ik heb gemerkt dat veel anderen tussendoor wel hebben getest en dat scheelt natuurlijk ook.” Visser ziet haar opponenten buiten het seizoen vooral in actie komen met auto’s uit het Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA). “De meesten rijden met FRECA-auto’s. Dat is dezelfde wagen als waarmee wij rijden, alleen is die voorzien van een andere motor en andere banden.”

Gevraagd of ze nog mogelijkheden ziet om het kampioenschap dit jaar winnend af te sluiten, antwoordt Visser: “Je weet het nooit. Jamie kan ook een keer een DNF hebben en stel dat ik die race dan win, dan sta ik ineens 25 punten dichterbij. Maar uiteindelijk bekijk ik het meer race voor race. Ik wil elke wedstrijd kunnen vechten om de overwinning en dan zien we wel waar we aan het einde van het jaar staan. Ik kan uiteindelijk toch niets veranderen aan wat Jamie doet op de baan.”

Beitske Visser rijdt voor Jamie Chadwick op Circuit Paul Ricard. Foto: Steven Tee / Motorsport Images