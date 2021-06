Powell pakt eerste pole in W Series, Visser op tweede startrij

In het voorprogramma van de Formule 1 wordt dit weekend op de Red Bull Ring ook het tweede seizoen van de W Series afgetrapt. Tot dusver blijkt het circuit van Spielberg de Britse Alice Powell het beste te liggen. De nummer drie van het inaugurele seizoen van de raceklasse voor vrouwen was eerder op de dag al de snelste in de vrije training, waarna ze vrijdagmiddag ook de kwalificatie bovenaan de tijdenlijsten afsloot.

Met een 1.28.964 gaf Powell haar concurrenten het nakijken en pakte ze zo haar allereerste pole-position in de W series. Daarmee zette ze de stijgende lijn uit het vorige seizoen voort, nadat ze in 2019 ook al de seizoensfinale op Brands Hatch had gewonnen.

Visser op tweede startrij

De eerste startrij voor de seizoensopener wordt zaterdag een geheel Britse aangelegenheid. Sarah Moore reed +0.177 seconde achter haar landgenote namelijk de tweede tijd. Belen Garcia reed de derde tijd en deelt de tweede startrij zaterdag met Beitske Visser, die +0.248s toe moest geven op de snelste tijd van Powell.

Titelverdedigster Jamie Chadwick begon sterk aan de kwalificatie en dook als eerste in de 1.29’s, maar zakte naarmate de kwalificatie vorderde terug naar een achtste plaats, +0.369s achter polesitter Cowell.

De eerste race van het nieuwe W Series-seizoen gaat zaterdagmiddag om 16.30 uur van start.

Uitslag kwalificatie

Pos. Coureur Team Tijd Verschil 1 Alice Powell Racing X 1.28.964 2 Sarah Moore Scuderia W 1.29.141 0.177 3 Belén García Scuderia W 1.29.171 0.207 4 Beitske Visser M. Forbes Motorsport 1.29.212 0.248 5 Emma Kimiläinen Ecurie W 1.29.305 0.341 6 Jessica Hawkins Racing X 1.29.309 0.345 7 Marta Garcia Puma W Series Team 1.29.329 0.365 8 Jamie Chadwick Veloce Racing 1.29.333 0.369 9 F.Wohlwend Bunker Racing 1.29.428 0.464 10 Ayla Agren M. Forbes Motorsport 1.29.459 0.495 11 Bruna Tomaselli Veloce Racing 1.29.517 0.553 12 Abbie Eaton Ecurie W 1.29.602 0.638 13 Miki Koyama Sirin Racing 1.29.616 0.652 14 Irina Sidorkova W Series Academy 1.29.674 0.710 15 Vicky Piria Sirin Racing 1.29.679 0.715 16 Nerea Martí W Series Academy 1.29.711 0.747 17 Sabré Cook Bunker Racing 1.30.032 1.068 18 Gosia Rdest Puma W Series Team 1.30.337 1.373