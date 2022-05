Powell opent met snelste tijd in Miami, Visser beste Nederlandse op P7

De W Series trapt dit weekend het nieuwe seizoen af in Miami, waar het in het voorprogramma van de Formule 1 rijdt. Voorafgaand aan de kwalificatie van zaterdag kregen de achttien dames 30 minuten de tijd om het nieuwe circuit rond het Hard Rock Stadium te leren kennen en de optimale afstelling te vinden.

De eerste trainingssessie van 2022 begon zoals het seizoen 2021 eindigde: met een strijd tussen Jamie Chadwick en Alice Powell. In de openingsfase van de training waren zij de snelsten, totdat de training halverwege onderbroken moest worden vanwege een stilgevallen auto. Daarna kregen de coureurs nog zo’n tien minuten de tijd om hun sessie te vervolgen, waarna de rondetijden in rap tempo omlaag gingen. Zo nam Emma Kimilainen de koppositie over van Powell en die zou ze tot iets minder dan vijf minuten voor het einde vasthouden.

Fabienne Wohlwend was vervolgens de eerste die onder die tijd dook, maar ook de dame uit Liechtenstein bleek uiteindelijk niet de snelste van de training. Die eer ging naar Powell, die met 1.57.118 minder dan een tiende sneller was dan Wohlwend. Chadwick klokte op drie tienden achterstand de derde tijd, gevolgd door Nerea Martí en Kimilainen. Sarah Moore sloot de enige trainingssessie af op de zesde stek, terwijl Beitske Visser op acht tienden van Powell de nummer zeven was. Daarmee was zij de beste Nederlandse. Jessica Hawkins, Belen Garcia en Bruna Tomaselli voltooiden de top-tien.

Dit jaar zijn er twee Nederlandse dames actief in de W Series en allebei komen zij uit voor Sirin Racing. Visser klokte in VT1 dus de zevende tijd, maar debutante Emely de Heus had iets meer moeite om het tempo te vinden. Op 3,6 seconden achterstand was zij achttiende en laatste, mede door een spin in de slotfase van de training. De Heus hield de auto daarbij uit de muur en dat kan niet gezegd worden van Juju Noda, die bij het vallen van de geblokte vlag crashte in bocht 16.

Het eerste W Series-weekend van 2022 gaat zaterdag om 15.10 uur verder met de kwalificatie.