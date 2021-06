Powell klopt Visser in eerste vrije training W Series

Na een jaar oponthoud gaat dit weekend het tweede seizoen van de W Series van start. De formulewagenklasse voor vrouwen racet dit seizoen in het voorprogramma van de Formule 1, met dit weekend een race op de Oostenrijkse Red Bull Ring als seizoensopener.

De vrouwelijke coureurs kregen vrijdag een half uurtje de tijd om te wennen aan de baan en de auto, alvorens er later op de dag gekwalificeerd dient te worden. De snelste rijder in de enige vrije training was uiteindelijk Alice Powell. De nummer drie van het inaugurele W Series-seizoen in 2019 legde het circuit in Spielberg af in 1.29.278.

Met haar snelste tijd verwees Powell in de slotminuut van de training Beitske Visser naar de tweede plaats. De Friezin stond de laatste vijf minuten bovenaan, maar moest uiteindelijk twee tienden van een seconde toegeven op Powell. Sarah Moore reed de derde tijd, gevolgd door titelverdedigster Jamie Chadwick. Belen Garcia was met een zevende tijd de snelste debutante in de vrije training.

Net als hun collega’s uit de Formule 1 kleurden ook niet alle rijdsters van de W Series binnen de lijntjes op de Red Bull Ring: zes coureurs zagen hun tijd doorgestreept worden wegens het overschrijden van de track limits.

De allereerste kwalificatie van het nieuwe seizoen gaat vrijdagmiddag om 16.30 uur van start. Op datzelfde tijdstip zullen zaterdagmiddag ook de lichten doven voor de enige race van het weekend.