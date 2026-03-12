Viaplay zendt NLS2-race en 24 uur van de Nürburgring met Max Verstappen live uit
Max Verstappens deelname aan de tweede NLS-race en de 24 uur van de Nürburgring zal live te volgen zijn bij Viaplay, zo heeft de streamingdienst donderdag bevestigd.
Foto door: Mercedes-Benz
Op zaterdag 21 maart komt Max Verstappen in actie tijdens de tweede race van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). De viervoudig Formule 1-wereldkampioen gebruikt die wedstrijd als voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring. NLS2 stond aanvankelijk gepland op 28 maart, maar werd eerder dit jaar door de organisatie verplaatst naar 21 maart, zodat deze in het weekend tussen de Formule 1 Grands Prix van China en Japan valt.
De 24 uur van de Nürburgring wordt verreden in het weekend van 16 en 17 mei. Verstappen verschijnt daarin aan de start met een Mercedes-AMG GT3 onder de vlag van Verstappen Racing. Hij deelt de auto met de Spanjaard Daniel Juncadella, de Fransman Jules Gounon en de Oostenrijker Lucas Auer. Met zijn deelname aan de legendarische enduranceklassieker in de zogeheten 'Groene Hel' gaat voor Verstappen een langgekoesterde wens in vervulling.
In het deelnemersveld treft Verstappen onder meer Tom Coronel en Rudy van Buren. Zij maken beide deel uit van de line-up van Max Kruse Racing, waar zij een Audi R8 LMS Evo II delen met nog een landgenoot, Jan Jaap van Roon, en de Duitser Christian Kohlaas. Andere Nederlanders op de inschrijflijst van de 24 uur van de Nürburgring zijn Thierry Vermeulen, die met de Ferrari 296 GT3 Evo van Kondo Racing zal rijden, Robin Frijns, die in de BMW M4 GT3 Evo van Schubert Motorsport stapt, en Nicky Catsburg, die de Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 van Schaeffler Team Abt zal besturen. Morris Schuring, die met een Porsche 911 GT3 R van Falken Motorsports in actie komt, Loek Hartog, die eveneens met een Porsche 911 GT3 R rijdt maar dan voor het Italiaanse Dinamic GT, en Carlo van Dam, die met een Subaru WRX STI GT N24 in de SP4T-klasse uitkomt, zijn ook van de partij.
Zowel de tweede NLS-race als de 24 uur van de Nürburgring is dus live te zien bij Viaplay, dat sinds 2022 de Formule 1 uitzendt in Nederland.
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
F1 tijden: Tijdschema voor het vroege Formule 1-sprintweekend in China
Max Verstappen ziet eenvoudige oplossing voor startprobleem met nieuwe F1-auto's
Norris ontkent problemen met Mercedes F1: "Krijgen alles wat we willen"
Pérez waarschuwt voor 'zware crash' door problemen bij F1-start
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties