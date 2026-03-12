Op zaterdag 21 maart komt Max Verstappen in actie tijdens de tweede race van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). De viervoudig Formule 1-wereldkampioen gebruikt die wedstrijd als voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring. NLS2 stond aanvankelijk gepland op 28 maart, maar werd eerder dit jaar door de organisatie verplaatst naar 21 maart, zodat deze in het weekend tussen de Formule 1 Grands Prix van China en Japan valt.

De 24 uur van de Nürburgring wordt verreden in het weekend van 16 en 17 mei. Verstappen verschijnt daarin aan de start met een Mercedes-AMG GT3 onder de vlag van Verstappen Racing. Hij deelt de auto met de Spanjaard Daniel Juncadella, de Fransman Jules Gounon en de Oostenrijker Lucas Auer. Met zijn deelname aan de legendarische enduranceklassieker in de zogeheten 'Groene Hel' gaat voor Verstappen een langgekoesterde wens in vervulling.

In het deelnemersveld treft Verstappen onder meer Tom Coronel en Rudy van Buren. Zij maken beide deel uit van de line-up van Max Kruse Racing, waar zij een Audi R8 LMS Evo II delen met nog een landgenoot, Jan Jaap van Roon, en de Duitser Christian Kohlaas. Andere Nederlanders op de inschrijflijst van de 24 uur van de Nürburgring zijn Thierry Vermeulen, die met de Ferrari 296 GT3 Evo van Kondo Racing zal rijden, Robin Frijns, die in de BMW M4 GT3 Evo van Schubert Motorsport stapt, en Nicky Catsburg, die de Lamborghini Huracán GT3 Evo 2 van Schaeffler Team Abt zal besturen. Morris Schuring, die met een Porsche 911 GT3 R van Falken Motorsports in actie komt, Loek Hartog, die eveneens met een Porsche 911 GT3 R rijdt maar dan voor het Italiaanse Dinamic GT, en Carlo van Dam, die met een Subaru WRX STI GT N24 in de SP4T-klasse uitkomt, zijn ook van de partij.

Zowel de tweede NLS-race als de 24 uur van de Nürburgring is dus live te zien bij Viaplay, dat sinds 2022 de Formule 1 uitzendt in Nederland.